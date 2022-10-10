moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

陳智鑾：職場新鮮人盼資產增值 先培養儲蓄習慣

【明報專訊】Alfred今年24歲，剛踏入職場兩年，月薪約2萬元，現與家人同住，計劃30歲左右置業，目標物業450萬元，他打算預留部分薪金作儲蓄，同時他從未投資，希望嘗試投資加快資產增值，欲查詢有何方法。

筆者先為Alfred計算置業相關的開支，450萬元物業，假設一成首期45萬元，印花稅13.5萬元，連其他雜費約65萬元，30年九成按揭每月供款17,000元，收入要求達36,000元。值得注意的是，適逢加息周期，每月供款會增加。以Alfred現時情况，需要達到兩個條件，一是擁有足夠首期資金，其次有足夠收入通過按揭審核。

投資首先要足夠本錢

許多人都希望透過投資令資產快速增值，有部分朋友更認為投資是個人理財中最重要的一部分。事實上，大部分人開始投資的時候，特別是年輕人，都像Alfred一樣沒有一筆很大的初始資金，他們需要做的是注重儲蓄，增加收入，並且留意自己的消費習慣。養成良好習慣已經為自己打好了一個良好的理財基礎。當然，我們都明白投資重要，不過投資只是個人理財的其中一個元素，協助你實踐不同階段的目標。

以Alfred為例，打算6年後置業，需要首期等資金大約65萬元，大約每月要儲8000元，佔現時月入接近一半，開始時可能會有一點吃力，如有需要可在剛開始的幾年先降低儲蓄目標，待人工增加後再相應調整儲蓄金額。不過隨着工作經驗增加，工資增幅會隨年資增加，尤其在目前經濟環境下，愈有實力的人愈能脫穎而出，剛踏入社會工作的朋友，只要專注事業，一定能有好的前景。

消費習慣方面，年輕人可留意自己日常的消費模式，看看有沒有一些可以節省的開支。現時流行的網上服務，如串流影片、音樂等，都以月費形式支付，有時有些服務訂購了卻很少使用，建議盡早取消。當然亦可以在飲食方面着手，日常有沒有每日一杯外賣咖啡的習慣？又會不會經常到高級餐廳消費？如果希望盡快「上車」，亦可以適量調節光顧的次數。再進一步，有部分朋友已在外面租屋，不與家人共住，亦可以考慮化整為零，考慮搬回家中，或與朋友合租，從而節省大筆開支。

至於應否以投資增加累積財富的速度，首先重申，在累積一定財富之前，減少開支和儲蓄的效益會比投資更高。舉個例，如果Alfred可投資的資金只有50,000元，即使他能夠比大市長期平均表現更好，例如10%回報，他一年能從投資創造的財富也只有5000元，但事實上能做到表現優於大市的人已是投資高手，少之又少，然而一年要節省5000元使費，就很多人都能夠做到。

節省開支較投資獲利容易

其次，如剛才所說，投資表現需要透過長期正確的訓練，累積知識和經驗才能得以有所成長，Alfred從未投資，建議先用一段時間了解合適自己的投資產品，包括股票、基金、債券等，再循序漸進策劃投資。當然，制訂詳細的投資計劃，建議Alfred諮詢專業的財務策劃師，度身訂做合適的方案。

信達興業董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳智鑾 理財信箱]