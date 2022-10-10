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認清信用卡特性 兌換心水獎賞

【明報專訊】市面上信用卡種類五花八門，簽帳、繳交帳單同時賺取現金回贈或積分，可以減輕卡數負擔，或換取家電等實用禮品，不過各款信用卡都有不同用途，以下比較市面上主要銀行信用卡的特性、現金回贈等。

明報記者 黃清瑤

■中銀香港

藉BoC Pay 積分抵消簽帳

中銀香港信用卡獎賞主要分為兩類，一種是現金回贈，如以中銀Chill Card簽帳可獲得0.4%至10%的現金回贈；另一種是積分計劃獎賞，積分可以抵消簽帳、兌換、飛行里數、現金回贈及換購商戶電子禮券。

積分抵消簽帳方面，持有人需要使用BoC Pay流動應用程式將積分轉換成現金，並可以在不同商戶當錢洗，基本兌換率為每250分等於1元，適用商戶包括天仁茗茶、吉野家、榮華、海天堂等。飛行里數方面，積分可以兌換三種飛行里數計劃，包括東方航空、中國國際航空及亞洲萬里通，例如每15,000分等於1000亞洲萬里通里數。

現金回贈方面，每25,000分可以換領100元現金回贈。商戶禮券方面，每25,000分可以兌換百佳或屈臣氏的100元電子禮券。適用積分計劃的信用卡包括中銀Visa Infinite卡、中銀i-card等。

■匯豐銀行

獎賞錢可與親友分享

匯豐銀行信用卡可以透過簽帳賺取積分，並以匯豐Reward+流動應用程式兌換獎賞，當中刷卡可以賺取獎賞錢，獎賞錢有多種用途包括交卡數，每1元獎賞錢可以當作1元使用；兌換飛行里數，每1元獎賞錢等如20飛行里數；可以在流動應用程式的e-shop，禮品包括禮券、家電產品等；可以將獎賞錢兌換至合作伙伴獎賞積分，包括「K Dollar」、「MTR分」、「易賞錢」積分、「The Point積分」；於合作商戶當現金使用，或是將獎賞錢轉給親友。

當中能夠賺取獎賞錢的信用卡包括Red信用卡、Visa Signature卡、卓越理財信用卡、白金Visa卡、Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡等。

此外，匯豐又推出專為儲飛行里數而設的EveryMile信用卡，於指定商戶簽帳每2元可獲1里，其他商戶簽帳可享每5元1里。

■渣打銀行

兌現金券較換禮品划算

渣打銀行同樣有兩種積分計劃，分別是亞洲萬里通里數計劃及360°全面賞。如要賺取飛行里數，主要使用渣打國泰Mastercard。普遍簽帳4至6元可賺取1里數，近日國際航班恢復，從國泰飛行網站可見，往返日本大阪關西機場最低只需要2萬里數及1086元的燃油附加費。倘無暇出國外遊，亦可以兌換一系列旅遊用品、家電或酒店預訂等，當然最划算是兌換機票。

360°全面賞積分計劃適用於Manhattan信用卡、渣打Simply Cash Visa卡等，每簽帳1元可獲取1積分，積分可以兌換飛行里數、現金回贈或兌換其他禮品。

飛行里數方面，每25,000積分可以兌換1000里數；現金回贈兌換比率視乎信用卡而定。

兌換禮品方面，一般禮品要求積分較高，兌換零售商戶現金券會較為划算。以兩種計劃作比較，賺取飛行里數會較實用，畢竟里數有效期長達3年。

■恒生銀行

覆蓋商戶廣泛 本地消費使用最佳

恒生銀行信用卡主要分為兩種積分計劃，分別是Cash Dollar及yuu積分獎賞。恒生MPOWER卡、恒生萬事達白金卡、恒生Visa白金卡、恒生銀聯白金卡都可以賺取0.4%的回贈，當中MPOWER卡更可透過指定本地、網購及外幣簽帳賺5%回贈。

雖然Cash Dollar不能用來清還卡數，但可使用的商戶非常廣泛，包括百貨公司及超市，如一田、SOGO、永安百貨；大部分食肆包括味千拉麵、KFC、金記冰室；家電商戶包括百老匯、豐澤、永成。

至於yuu積分則可以兌換各類型商店的優惠券及現金券，優惠券亦會不定期更新，例如目前可以800分兌換KFC葡撻兩件，2000分加上20元換領蜜糖一樽。相比起yuu積分，Cash Dollar可使用的商戶更廣泛，更實用。

■花旗銀行

換領旅行相關獎賞最多

花旗銀行信用卡種類非常多，可兌換的積分獎賞亦各有不同，例如有專為賺取現金回贈的Citi Cash Back信用卡可享有自動無上限回贈，外幣簽帳及本地、食肆、本地酒店簽帳可享有2%回贈、1%其他本地簽帳回贈。

花旗設有專為熱愛旅遊人士而設的Citi PremierMiles信用卡，當中每年可免費專享12次機場貴賓室服務，服務範圍覆蓋全球指定70多間環亞機場貴賓室。每名客戶只須於每次享用環亞機場貴賓室服務後30天內，簽帳滿5000元，便可免費享用該次服務。

此外，以主卡全數繳付或換取機票、住宿、旅遊套票，持卡人與家人可享受免費旅遊保險。

至於Citi Rewards信用卡屬於積分計劃，積分可兌換成現金回贈、禮券，如超級市場、油站及餐飲等禮券；商品如電子、美容及時尚用品等；或可將積分兌換至13個旅遊獎賞計劃。

近期最新推出的Citi The Club信用卡，在指定商戶如1O1O、Klook等每簽帳100元可賺20 Club積分，其他商戶則可享無上限1%簽帳回贈。

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