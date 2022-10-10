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陸振輝：珍惜時間 活在當下

【明報專訊】退休者回首前塵，有沒有想過究竟什麼東西是最珍貴的？人生中其實只有「時間」是最公平、最珍貴和不可強求的！因為在世界上，時間支配了一切。

時間可以令你在不知不覺間容顏枯槁，但也可以撫平你的坎坷和傷痛。所有過去的不幸，其實最終都是「一時」的苦楚，總會有過去的一天。時間就好像一服藥，總會將煩惱送走在生命長河之中。無論成功或是失敗，都只是剎那的過程而已。一生並不長，有人說是只有昨天、今天和明天。再美好的昨天，都終會變成歷史；再惡劣的今天，也總需要珍惜；再遙遠的明天，也必須要去努力奮鬥。

細心想想，世界上是沒有人可以活在過去，也沒有人能夠活在未來，只有是活在當下！既然時光永不回來，那人生亦當無悔。珍惜當下，品味生命的賜與，才能邁步向前，享受歲月如歌。

人生最大的錯誤是「錯誤的堅持」和「輕易的放棄」。在錯誤的時間上，正確的事情也會是錯誤的。

一個自愛的人，是不會過度偏執，更不會把珍貴的時間變成虛耗自己的毒藥。

人生最值得慶賀的其實是「活着」，只要活着，時間才有非凡的意義。人生在世，除了生死，其餘一切都只是小事。退休者不要在回憶中糾纏了，生命只能有一次，一生只能活一回，千萬不要留下鬱結和遺憾。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]