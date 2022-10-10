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何啟聰：博車股反彈 比亞迪牛51134

標籤：何啟聰

【明報專訊】汽車股上周五繼續下行，部分新能源車股重挫，理想汽車（2015）急跌14.7%，而行業龍頭股比亞迪（1211）股價表現相對較強，仍守於上周一低位188.4元之上。

此前比亞迪公布了9月份的銷量，升幅超市場預期，其在電動車市場的市佔率續增，數據公布後，更於上周四引起傳統汽車股下跌，長城汽車（2333）跌穿年內低位。在銷售數據較佳下，其股價或相對其他電動車股為佳。如欲博汽車股反彈，在板塊走勢仍弱下，宜先以龍頭股比亞迪作重心。

如看好可留意比亞迪購25927，行使價245.2元，2023年3月到期；或比亞迪牛51134，收回價176元，行使價172元，2023年4月到期；看淡可留意比亞迪沽24513，行使價167.78元，2023年5月到期；或比亞迪熊51103，收回價215元，行使價219元，2023年9月到期。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]