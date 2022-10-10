何啟聰：博車股反彈 比亞迪牛51134

此前比亞迪公布了9月份的銷量，升幅超市場預期，其在電動車市場的市佔率續增，數據公布後，更於上周四引起傳統汽車股下跌，長城汽車（2333）跌穿年內低位。在銷售數據較佳下，其股價或相對其他電動車股為佳。如欲博汽車股反彈，在板塊走勢仍弱下，宜先以龍頭股比亞迪作重心。

如看好可留意比亞迪購25927，行使價245.2元，2023年3月到期；或比亞迪牛51134，收回價176元，行使價172元，2023年4月到期；看淡可留意比亞迪沽24513，行使價167.78元，2023年5月到期；或比亞迪熊51103，收回價215元，行使價219元，2023年9月到期。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]