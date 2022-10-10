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摩根大通亞洲：整固後或再上破 國泰購25259

【明報專訊】旅遊概念股上周隨大市反彈，當中攜程（9961）累升近9%，連升5周，惟升至今年新高位置附近有回吐，再次受制240元水平。區內國家相繼放鬆旅客入境限制，市場憧憬相關股份可望受惠。

有報道引述攜程預測，集團第三季內地酒店收入有望恢復至2019年同期的約八成水平，香港實施「0+3」檢疫措施後，料有利整體亞太區旅遊需求。如投資者看好攜程，追入可參考攜程購19794，行使價292.92元，實際槓桿近5倍，明年1月初到期。

另外，國泰（0293）上周回試今年來上升軌底部見反彈，周四亦一舉收復50天及100天線。短線向上阻力為9元關口，上月多次突破均未能成功守穩此水平。如認為國泰股價整固後有機會再向上破位，可參考國泰購25259，行使價9.89元，實際槓桿近6倍，2023年4月底到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]