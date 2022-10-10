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陳永傑：中長期美息 料升幅放緩

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國供應管理協會（ISM）公布，9月製造業指數跌至50.9，低於8月的52.8，為前年5月以來最低位。美國10年期債息大幅下挫，帶動美國股市在10月首個交易日報復式反彈。假如美國經濟放緩迹象明顯，通脹將會降溫，美國加息速度及幅度亦會減慢。是日美國10年期債息由3.8厘以上，一度跌至3.6厘以下，有利美股氣氛。道指曾經勁升逾900點，其後上升765點，升幅2.66%；納指與標指亦升逾2%。

數據顯示，製造業活動見近兩年半以來最慢擴張速度，新訂單收縮，加息及通脹影響到貨物需求。新訂單指數由8月的51.3，下跌至9月的47.1，指數為前年5月以來最低，是今年第3次陷入收縮水平。

紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯表示，通脹有降溫迹象，潛在價格壓力仍然過高，意味聯儲局必須加大力度，令通脹得到控制。威廉斯指出，收緊貨幣政策經已開始為需求降溫，並降低通脹壓力，但工作還沒有完成。同時擔任聯儲局利率制定機構、聯邦公開市場委員會副主席的威廉斯，並無對貨幣政策下一步行動發表看法，但提到聯儲局將繼續行動，以幫助將通脹率降至2%的目標。

美加息料明年見頂

威廉斯又稱，經濟增長放緩及失業率上升或是抗通脹的副作用，今年美國經濟增長可能會接近持平，明年只有輕微增長，明年底失業率或由現時的3.7%升至4.5%。預計明年通脹率或回落至3％，而未來幾年會朝向2%的目標。筆者認為今年內美國仍會加息1.25厘，但應對通脹起到實質壓抑作用，到了明年不會加息太多，加息料會見頂。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]