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廖偉強：通關迎客就有機會

標籤：廖偉強

【明報專訊】9月底美國聯儲局加息0.75厘，已經是今年第五次的加息，累積加幅高達3厘，香港的銀行亦緊隨加息0.125厘，估計聯儲局在今年內仍會加息兩次，在目前淡靜的樓市之下將會雪上加霜！

根據統計，香港人擁有的私樓數量大約有120萬個單位，當中超過六成是沒有按揭的負擔，照道理計算這批香港人沒有壓力需要急切賣樓。當然，有少數的業主是在近幾年才置業，而且大部分都是上車客；首次置業的業主未見過風浪，見到目前的經濟形勢確實感到擔憂。這些業主雖然為數不多，但他們的恐懼足以造成骨牌效應，再加上這幾年香港的經濟確實低迷，在每日傳媒大肆報道之下，樓價自然容易拾級而下！

聯儲局加息後翌日，特首李家超召開記者會，公布一系列的放寬措施，包括外地及台灣入境檢疫限制放寬至「0+3」、改為快速檢測代替、取消未打針人士登記限制，這些措施使香港人即時感覺見到曙光，期望這些措施可刺激經濟復蘇。10月中，中共舉行二十大，傳聞內地有機會放寬香港入境措施，如果是確實，有機會見到內地自由行再度活躍於香港，正如當年2003年SARS後，內地推出的自由行令香港經濟再度活躍起來一樣。

此外，10月19日，特首李家超將會宣讀上任以來首份《施政報告》，市場其中一項殷切期望的措施當然是推出「0+0」的入境檢疫限制，這樣的話香港經濟一定會被重新激活，只要香港有遊客，各行各業肯定會復蘇。

另一方面，如果現屆政府明白當年負資產的後遺症，應該切實檢討已推出多年的樓市辣招，是否需要撤銷或優化，這樣才可以穩住樓市，避免香港經濟跌入惡化的深谷！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]