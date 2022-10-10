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布少明：中細價樓主導 穩樓市基調

標籤：布少明

【明報專訊】近日樓價拾級而下，樓市大吹淡風，有投行預期今明兩年本港樓價將跌逾15%；有較「進取」的投行更稱，不排除港樓跌幅達三成。不過，回顧過往多年，本港樓價鮮有大跌，綜觀目前加息陰霾、投資氣氛差勁及中港未通關等利淡因素，不能否認會對樓價構成回調壓力，但並非令樓價出現急劇跌勢的誘因。

筆者多次表明，過往幾年美聯樓價指數波幅，依然大致維持約一成左右的「區間」之內，抗跌力強勁。所以，本港樓價即使有可能進一步回調，但大跌風險不高，讀者毋須過分憂慮。

說回樓市，近期應市的新盤依然熱銷，當中主打中細價的項目表現尤其理想。雖然受加息潮等因素影響下，樓價輾轉回調，但筍盤往往快速獲承接，反映港樓市底不俗。美聯樓價指數最新報157.92點，按周跌近0.36%，連跌16周，見逾4年半新低，本年迄今跌幅擴大至近8%。交投方面，據美聯物業分行統計，全港35個大型屋苑於9月26日至10月2日的一周，合共錄59宗成交，較前一周回升近48%，創6周新高。個人預期，若新盤推售步伐理想，料10月全月一手交投錄約1000宗水平。至於二手市場繼續減價盤為主。

此外，中短期樓市將繼續由中小型單位主導，有發展商在一周內先將半山大型豪宅沽清套現，然後又趁低吸納地價較低，並主攻上車的屯門大型「限呎」住宅地皮，可見其有意發展更多中小型單位，為樓市鞏固基調。

總括而言，當下中細型單位需求強勁和樓價持續整固，正為市場儲蓄換樓及進一步推升動能。一旦新盤向隅客漸漸回流二手市場、投資氣氛改善、中共二十大或《施政報告》有利好樓市消息，屆時樓市有望止跌回升。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]