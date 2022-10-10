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馬泰陽：冀施政報告有利好經濟措施

標籤：馬泰陽

【明報專訊】第三季樓市好淡角力，美國聯儲局快速大幅度加息，港銀上月終於啟動加息，當市場幾乎一面倒睇淡樓市之際，金管局突然放寬壓力測試，為市場帶來利好消息，部分買家重拾置業信心，不過整體樓市反彈乏力。踏入第四季，市場聚焦中共二十大會議及施政報告，憧憬會進一步放寬防疫限制，有利推動經濟復蘇，以及加快中港通關步伐，為樓市帶來轉機。

美國今年五度加息，上月再加0.75厘，本港銀行亦終於啟動加息，多家銀行先後上調最優惠利率，帶動實際按揭息率上升，相信本港利率水平會由低位逐步邁向正常化。息魔到臨嚇窒部分買家，據土地註冊處最新資料顯示，9月錄4060宗整體住宅物業（包括一手私宅，二手住宅，但撇除一手公營房屋）註冊，較8月的4328宗減少約6.2%。

根據差估署公布私人住宅售價指數，8月為368.2點，較7月的376.7點下跌約2%，為自2019年2月後3年半新低；今年首8個月則累跌近7%，可見本港樓市底氣不足，反映期內新盤及二手成交的9月份註冊數字亦見偏軟。一手私宅方面，9月錄1420宗註冊，較8月的1553宗減少約8.6%。

面對多個國家陸續解除入境限制，港政上月底終於優化抵港人士的隔離及檢疫政策，抵港人士檢疫要求縮至「0＋3」，適逢2022年第二期消費券派發，10月份再放寬餐飲處所之社交距離措施，不過筆者所見，不少港人計劃「報復式旅行」多於在港「報復式消費」，相信本港吸客措施力度相當有限。面對樓價跌勢，市民普遍憧憬港府加快接軌國際步伐，盡快復常，期待本月施政報告有利經濟復蘇消息，第四季樓價才可望築底回升。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]