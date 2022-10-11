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北水重臨首天 恒指照跌逾500點 成交續弱 科指挫4%再破底

【明報專訊】美國上周五公布的9月失業率低於預期，減低因失業上升、通脹降溫及提早停止加息的預期，令美股大跌。港股昨日承接外圍跌勢，低開566點，跌穿10天線（17,549點），全日在低位橫行，收報17,216點，下跌523點或2.95%，半個月以來第二次錄單日約3%的跌幅，領跌亞太區股市。昨天亦是「十．一」黃金周後港股通恢復交易的首天，主板成交額較上周五增67%，但仍不足千億元，北水淨買入亦只有3.95億元，無助帶動港股回升。上周港股做好由美股帶動，不過分析指反彈力弱未能讓市場信服，認為港股將回到8月底以來的下跌趨勢，繼續下試11年低位。

明報記者 歐陽偉昉

美禁令加碼 中資半導體急挫

國指昨收報5880點，下跌3.19%，科指見歷史新低，全日收報3398點，下跌3.98%，為港股三大指數跌幅最大。內地股市長假後復市，上證指數失守3000點，跌至5個月新低，收報2974點，跌1.66%；深成指數下跌2.38%，報10,522點。亞太區指數昨日普遍下跌，當中以港股跌幅最顯著（見圖）。截至昨晚11時半，恒指夜期低水79點，報17,138點。

上周五美股科技股下挫，加上美國進一步限制向中國輸出先進半導體製造設備和技術，累拖中資半導體股昨日急挫，中芯國際（0981）下跌3.95%，錄得北水淨沽2.08億元，華虹半導體（1347）和上海復旦（1385）更分別下跌9.4%和20.18%。禁令影響中資科技股氣氛，美團（3690）下跌6.71%，阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）分別跌3.26%和2.51%，共拖累恒指165點的跌幅。

官媒撐動態清零 旅遊內需股普遍跌

「十．一」黃金周完結，新冠疫情防控影響下，內地上周五公布今年旅遊收入按年減少26.2%，官媒昨日亦發表評論文章，指「躺平」沒有出路，堅持「動態清零」防控疫情就是勝利，旅遊和內需股昨日普遍下跌，同程旅行（0780）跌8.11%，海底撈（6862）跌7.31%，復星旅文（1992）跌6.93%。中央紀委周末公布，招商銀行（3968）前行長田惠宇涉嚴重違紀違法，被開除中共黨籍和公職，招行昨日急挫7.77%。

港股通復市，北水雖然提振近期低迷的港股成交額，但未有改變港股跌勢，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍指出，近期北水交易沒有特別的買賣方向，亦沒有焦點個股或行業，相信它們目前入市並非長線部署。

駿達：恒指重拾跌勢 下試11年低位

恒指最近3個交易日累跌871點，幾乎抵消上周三的千點升幅，與上月底低見的11年低位相差310點。熊麗萍表示，美股上周急升後迅即回落，市場不太信服已見近期低位，港股跟隨美股下跌，而內地疫情持續亦拖累A股表現，認為恒指將回到早前下跌趨勢，進一步下試11年前的低位16,170點。市場憧憬中共二十大閉幕後，防疫政策可望放寬，不過她認為即使政策大方向指示有變，實際仍要視乎執行細節和效果。