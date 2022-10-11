洪灝：港股「瘋狂超賣」 忽視內地經濟利好消息

中國10年國債收益率回升

洪灝解釋，近月啟動的基建項目數目好過預期，而第三季房地產銷售雖然疲弱，但較第二季有所改善，人民銀行亦在上周六公布淨新增抵押補充貸款（PSL）1082億元人民幣，為2020年2月以來餘額首次增加，他認為目前市場較忽略以上內地經濟的利好消息。

洪灝又指出，港股存在的地緣政治風險，包括美國對華技術出口禁令、審計底稿爭議、本港落後美國加息需消耗外儲保衛港匯等因素，目前港股超賣水平已反映諸多不利消息。雖然難以估計恒指的最低位，但洪灝認為目前17,000點已是相當低，存在短期的交易機會。惟他提醒是次短期反彈幅度應不大，或弱於恒指在3月時的升浪。

料美股未見底 中國市場波動源頭

市場擔心美國通脹高企，令聯儲局長期維持較高利率，不過洪灝認為美國通脹已見頂，全美獨立企業聯盟招聘困難指數已下降，顯示勞動力供應緊張緩解；作為貨品主要進口國的中國，其工業生產者出廠價格指數（PPI）與美國通脹背離情况擴至過去20年最大水平，亦預示美國通脹已見頂。不過他稱，通脹降溫體現需求減弱，進而預示經濟衰退，不值得投資者高興，他認為美股尚未見底，將繼續成為中國市場波動的源頭。