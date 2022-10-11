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珠海疫情升溫 濠賭股跌勢加劇

【明報專訊】濠賭股在「十．一」黃金周檔期，雖然受惠於訪澳旅客回升，花旗等大行料10月份博彩收入可達70億澳門元，甚至憧憬今個月尾開始內地有望恢復訪澳旅客的電子簽註（網簽）及旅行團。不過，在消息仍未落實前卻爆出珠海疫情升溫，適逢港股持續下跌，濠賭股跌勢明顯加劇。當中金沙中國（1928）更大跌9.2%，插穿20元大關，跌幅為一眾藍籌股中最大。

金沙跌近一成失守20元 藍籌最傷

除金沙外，濠賭股價普遍受珠海疫情升溫拖累。新濠國際（0200）股價曾大插逾9%，收市時跌幅始收窄至7.8%，澳博（0880）亦跌7.1%，其他濠賭股則跌4%至5%不等（見表）。綜合澳門及內地傳媒消息稱，珠海新增5宗新冠確診個案，與澳門限次通行措施要延至本月底。市場更憂慮落實恢復網簽及旅行團會因為疫情再度爆發，可能會再度延遲。

花旗日前發表報告，預期10月尾至11月初，內地回復與澳門之間的網簽及團客往來，料有助進一步推高入住率。該行更稱，「十．一」黃金周訪澳旅客水平回復至疫情前、即2019年的19%左右，澳門博彩企業旗下酒店入住率達八九成，料有助推動中場賭收會回升，維持10月份賭收達70億澳門元的預測。

憂網簽旅行團須延期恢復

中信里昂報告稱，10月份賭收或超過其預測，料黃金周賭收達10億澳門元水平。該行預期，隨着11月份恢復網簽及旅行團，相信可進一步帶動當地的旅遊業復蘇，不過內地對疫情的「零容忍」政策，可能會為澳門旅遊業的復蘇構成障礙。

GGR Asia引述摩根大通預計，10月首9天的賭收約為17億澳門元，日均達1.9億澳門元。

至於前稱太陽娛樂的Yeah Yeah Group（8082），在前老闆周焯華逐步淡出下，昨日股價逆市爆升33.3%，收報4仙。據聯交所資料顯示，周焯華過往生意伙伴鄭丁港，在9月14至21日連續6個交易日，減持25.55%的Yeah Yeah Group股權，合計套現624.5萬元。