遭李嘉誠基金會減持後 郵儲行「唱好」業績

內媒：減持屬正常財務投資行為

郵儲行表示，今年首3個季度客戶貸款總額超過7萬億元人民幣，較去年底增長超過10%，增長創歷史同期新高；至於客戶存款總額則較去年底增加逾8%，至超過12萬億元人民幣。該行表示，收入、利潤等核心財務指標均改善，收入結構優化，經營效率提升，資產質量繼續保持優良水平。

郵儲行稱，希望在上半年主動前移投放節奏的基礎上，統籌做好下半年增加放貸安排，積極增加信貸投放，存貸比和信貸資產佔比繼續提升；在非信貸資產安排上，提升資金使用效率及非利息收入。在負債管理上，持續優化以價值存款為核心的負債發展機制，實現了「增長適度、結構優化、成本下行」。

今次郵儲行主動「唱好」，似乎與李嘉誠基金會減持有關，事緣基金會上周四在場內出售5萬股郵儲行股份，對比上次於2019年初申報，基金會原來已減持逾8300萬股或0.42%郵儲銀行股權。

「21財經」昨日引述該行相關人士報道，基金會持股量仍逾20億股，相信是正常的財務投資行為，跟郵儲銀行基本面沒有關係，目前銀行經營發展情况穩定，銀行經營和基本面沒問題。