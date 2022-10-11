剔出制裁名單 藥明曾逆市飈6%

藥明生物指出，無錫藥明生物在中國商務部協調下、成功完成美國商務部現場最終用戶訪問後，已獲美國商務部從未經核實名單中剔除。集團表示，以最嚴格的合規標準及適用的法律法規運營，將繼續賦能生物製藥和生物技術合作伙伴惠及全球病者，並對自身的強勁增長充滿信心。

里昂：消息對行業帶來短暫刺激

里昂證券相信，美國今次對未經核實名單的更新，有助紓解市場對中國醫藥外包行業政治風險的擔憂，同時提高海外業務的知名度。該行認為，消息將對行業帶來短暫刺激，長線取決於生物科技項目的融資、研發開支、美國加息速度及美國藥監局批藥進度等因素。

里昂證券指出，在今年上半年期間，標普生物科技指數成分股的總研發支出增長只有8%，按年急跌11個百分點；而全球十五大製藥公司的研發支出，期內維持於6%的比例，按年微跌1個百分點，反映在目前生物技術資金波動的情況下，中國醫藥外包行業更具防禦力。

另一大行野村則表示，因應中美關係持續緊張，目前投資者對行業持審慎態度，今次消息對藥明生物或整體市場而言，均有利好作用。該行表示繼續看好藥明生物的長遠增長及其行業領先地位，維持藥明生物的「買入」評級，目標價97.78元。