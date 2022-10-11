復星減持豫園商城 套14億 罕見沽核心資產 維持大股東地位

明報記者 陳偉燊

翻查資料顯示，復星國際由今年初以來，已陸續減持招金礦業（1818）、青島啤酒，而自9月份起，更連環出手減持復星旅文、在深圳上市的中糧工科（深：301058）、新華人壽（1336）及豫園（見表），累計已經套現達81.94億元。當中其減持海南礦業（滬：601969）及中糧工科等項目，仍在進行中。復星國際昨日收市報4.91元，跌2.6%。

上市以來不斷增持 屬重點業務

據豫園發出公告，復星在9月29日與金屬材料銷售商浙江青展簽署售股協議，擬以每股6.422元人民幣出售逾1.94億股豫園A股，相當於約5%股權，套現約12.49億元人民幣，股份正待過戶。完成交易後，復星仍維持豫園大股東地位，持股約61.93%。

豫園本身為復星2007年在港上市時的主要投資項目之一，當年復星在豫園持股只有約18.2%，及後逐步增持至超過六成，其後復星重組旗下業務時，將從事商場零售業務的豫園，與復朗集團及復星體育等整合，組成品牌消費部門。

除豫園之外，包括南鋼股份、招金礦業及復星醫藥A股（滬：600196），均為復星上市時的主要投資項目。後來，復星在2007年8月參與海南礦業重組改制，豫園、德邦證券、鋼鐵、醫藥及地產生意，並列為復星的基礎業務，該等業務更長期為復星提供收入及盈利，支持日後對外併購及業務擴張。繼今年初復星陸續披露減持招金、海南礦業及復星醫藥股份，連豫園這項長期持有項目也列入減持行列，難免引起市場注目。

持續減持旗下資產套現 惹財困揣測

復星近期接連備受不利消息困擾，除了持續減持不同公司股份套現，引起市場內揣測集團陷入財政困難，觸發傳聞，後來彭博報道指監管部門要求商業銀行和部分國企，梳理與復星系內企業的業務往來等消息影響，導致股價大幅波動。

評級機構標準普爾更憂慮復星難以在未來12個月將債務展期，並下調其評級。復星其後主動澄清，並表明因應彭博報道及傳言，保留追究權利。