中遠海控盈喜 料首3季多賺逾43%

另外，集團A股昨天發出公告，指控股股東中國遠洋海運集團（中遠海運）擬通過「無償劃轉方式」，將其持有約8.05億股或5%中遠A股轉讓給上汽工業集團（上汽總公司）；上汽總公司則向中遠海運無償轉讓旗下上汽集團（滬：600104）8.05億股或5.82%的A股。

中遠昨日公布首3個季度盈利預告，扣除非經常損益的淨利潤約為967億元（人民幣，下同），按年升43.4%。單計第三季，集團淨利潤324.9億元，按年約增6.8%。

母企與上汽總公司互換旗下A股

集團表示，第三季國際集裝箱運輸供求較為緊張，主要受惠航線出口運價總體保持高位運行。據中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值為3163.95點，按年升31.9%。雖然期內面對新冠疫情反覆、地緣局勢持續緊張、全球供應鏈遲滯等多重挑戰，在其創新舉措深化保供穩鏈，持續強化降本增效和風險防控下，取得較好的經營業績。

另一方面，集團母公司宣布與上汽總公司互換旗下上市公司股權，完成後中遠海運持有中遠海控的股權減至41.94%，至於上汽總公司持有上汽集團的股權減至62.69%，雙方繼續保持控股地位。

中遠海運表示，合作增強兩大集團戰略合作，有利於促進雙方在汽車供應鏈、零部件進出口物流等領域的深度協同，在新市場條件下拓展汽車行業全球數字化供應鏈合作。