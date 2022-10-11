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國泰：港仍會是航空樞紐

標籤：經濟

【明報專訊】國泰航空（0293）稱，由於亞洲部分地區的旅遊業復蘇緩慢，預料至少需時兩年才能全面恢復客運力，並認為香港仍能維持全球航空樞紐地位。

料至少兩年才全面恢愎客運力

國泰航空顧客及商務總裁林紹波接受《金融時報》訪問時表示，集團客運力需到2024年尾或2025年初才可以回復至疫情前水平，並相信需時觀察供求狀况。他續稱，放寬入境檢疫安排至「0+3」後，今年餘下時間的預訂票量顯著增加，港人外遊需求釋放，但前來香港的機票預訂則相對較少。他認為來港訂票表現較弱，或與仍存在的核酸檢測要求，以及「0+3」安排下旅客首3日仍不得進入食肆等限制有關。

稱國泰與香港前景密不可分

早前國際航協（IATA）總幹事沃爾什（Willie Walsh）表示，中國嚴格執行防疫清零政策，已摧毀香港作為全球航空樞紐的地位，且恐難失而復得。林紹波不認同有關說法，認為雖然香港在邊境開放方面落後於區內很多競爭對手，但有信心香港的基本面沒有改變，並相信離開的人終會回流；而香港機場正在擴建，且擁有龐大的中國商務作為後盾，國泰與香港的未來密不可分。

他本人又預計，一旦國泰償還政府有關注資後，當局委託的兩名觀察員便會離開董事會。至於傳聞林紹波將成為國泰下一任行政總裁，林表示曾聽過有關傳聞，但不會評論。國泰昨日收報8.35元，全日跌2.9%。