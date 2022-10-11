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擴抵押範圍 英退休金紓困 央行本周加碼買債 昨倍增至百億鎊

【明報專訊】英倫銀行在急緊買債措施進入最後一周之際，宣布推出「臨時擴大抵押品回購機制」（Temporary Expanded Collateral Repo Facility, TECRF），把可接受的抵押品範圍擴大至投資級別企業債等，助負債驅動型投資策略（Liability Driven Investment, LDI）的退休基金等緩和流動性壓力，使10月14日緊急買債措施結束後，它們仍能應付英國債市的潛在波動，確保干預措施「有序退場」。此外，英倫銀行將在本周的5個交易日，每天買債額度由此前的50億鎊大幅提升，例如周一的額度上調至100億鎊（約868億港元），而每天額度將於當天早上公布，以確保臨近退場前有足夠彈藥買債。

直至上周五，英倫銀行僅動用了46億鎊（約400億港元）購買英國長期國債，相當於期內購買額度的12%。英倫銀行打算盡量使用這些尚未動用的額度。按照最新規劃，直至本周五，英倫銀行的買債規模可達到650億鎊（約5640億港元）。精算顧問公司LCP的合伙人Steve Webb稱，提升買債額度，應有助降低緊急買債措施結束時債市再陷「懸崖邊緣」的風險。不過英國30年期國債孳息率昨仍回升至4.5厘以上，是英倫銀行在9月28日推出緊急買債措施以來最高。

冀有序退場 料不會延長買債計劃

市場人士指出，英倫銀行推出新工具，意味延長緊急買債措施的機會不大。此外，鑑於英倫銀行此前的實際買債金額遠低於上限，令市場質疑提高購買額度的實際作用。英鎊兌美元昨回落至1.1水平，不過與9月底1.03水平的歷史低位仍有一段距離。

英國政府在9月23日宣布透過大規模減稅措施等提振經濟，但未詳述如何彌補資金缺口，引發英國債、匯下挫。作為抵押品的英國國債價格急跌，使英國養老基金面臨巨額的追加保證金要求，惟拋售債券等以支付保證金又將引發以英鎊計價的債券進一步崩跌，促使英倫銀行緊急出手買債。

容許抵押投資級企債等

隨着央行的緊急托市措施將於本周末結束，市場關注英國債市會否再次動盪。只要英國長期國債孳息率再次上行，養老金的流動性將再陷入危機。英國財政部昨公布，財相關浩霆將提早於10月底公布中期財政計劃及獨立預算預測，較原訂公布時間提早逾3周。

為緩解養老基金所面臨的流動性壓力，英倫銀行的TECRF工具將接受符合英鎊貨幣框架（SMF）條件的抵押品，包括與指數掛鈎的英國國債，以及較SMF條件更廣泛的抵押品，例如企業債券等。英倫銀行還將準備每周二使用其常規的指數化長期回購工具（Indexed Long-Term Repo operations, ILTR），允許市場參與者以符合SMF條件的抵押品，從英倫銀行的現金儲備借入現金。瑞穗宏觀交易策略主管 Peter Chatwell稱，新措施將減少LDI帳戶透過出售資產尋求流動性的需要。

（綜合報道）

[國際金融]