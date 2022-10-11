美匯重上113 日圓兌港元跌至5.38

美股三大指數早段下滑

在美國政府宣布收緊對美國企業向中國出口先進半導體及相關製造設備的管制措施後，半導體股下挫。繪圖晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）及晶片製造商超微（美：AMD）午夜前股價創52周低位，iShares半導體ETF及Vaneck半導體ETF均跌至2020年11月以來最低水平。

昨天是美國的哥倫布日假期，美國股市照常，但美國債市休市。

分析料9月核心通脹續升

市場關注，若本周四公布的美國9月通脹數據持續高企，將加劇聯儲局的加息壓力。安聯首席經濟顧問埃利安Mohamed El-Erian預期，整體通脹率可能降至8%左右，但核心通脹仍在上升。他又預期，聯儲局不大可能在短期內由加息轉向減息，因為數據沒有給他們足夠理據轉軚，因此聯儲局政策可能會過度收緊，導致美國經濟衰退。另外，摩通（美：JPM）、花旗（美：C）、摩根士丹利（美：MS）、富國（美：WFC）周五公布業績也是本周焦點。

（綜合報道）

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