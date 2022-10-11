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Tesla上月滬交付量8.3萬輛新高

【明報專訊】中國乘聯會公布的數據顯示，9月內地新能源乘用車批發銷量達66萬輛左右，按年增長95%，其中特斯拉（Tesla）（美：TSLA）的交付量超過8.3萬輛，創上海超級工廠2019年12月投產以來的新紀錄，之前Tesla的交付量紀錄為6月所創的7.89萬輛。Tesla昨早段股價微跌。

Tesla在一份簡短聲明表示，中國製造的Tesla電動車銷量創新高，反映電動車一直引領出行趨勢。Tesla在7月暫停上海超級工廠的大部分生產並進行升級，加快了在中國的交付速度。

廠房升級 產能大增

據悉，上海廠房這次升級，旨在將工廠的每周產量，由6月約1.7萬輛提升至約2.2萬輛，年產能也由45萬輛，提升至75萬輛，是目前Tesla旗下產能最高的超級工廠。

不過Tesla仍落後於中國競爭對手比亞迪（1211）。比亞迪9月電動車交付量接近9.5萬輛，按月增長14%，位居榜首。比亞迪包括混合動力車在內的總銷量，在9月達到20.1萬輛。該公司9月的電動車銷量及總體汽車銷量也創歷來紀錄。

仍落後比亞迪的9.5萬輛

Tesla此前公布，在截至9月底的季度，在全球交付了34.38萬輛電動車。該公司期望今年第四季大幅增產，預計季度交付量可超過45萬輛。除了上海超級工廠繼續保持高交付量以外，美國得州和德國柏林廠房的產能提升仍是關鍵。

（綜合報道）

[國際金融]