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美加碼遏制半導體 內地科企面臨海嘯級衝擊

【明報專訊】美國政府在10月7日宣布，對中國實施新的半導體技術出口管制。很多人最初不以為然，以為只是以往的出口管制的簡單加碼版。但細心閱讀條款後才發覺，這次的出口管制不但在製程技術限制上更加嚴厲，還首次禁止美國公民協助內地的半導體業者，意圖令中國和美籍半導體人才「脫鈎」，相信兩項措施將會對內地科技企業造成「海嘯級」的衝擊！

據美國商務部工業與安全局10月7日宣布的新規則最主要有以下幾點：第一，將某些高端和高性能的運算晶片、包含這些晶片的電腦，以及某些外國生產的先進運算項目和最終用於超級電腦產品，都加入向中國的出口管制。

第二，若事先未取得出口許可證，可以製造16納米、14納米，甚或更精密製程的邏輯晶片、18納米或更精密製程的DRAM晶片、128層或更多的NAND快閃記憶體晶片等半導體設備，一律不能出口到中國。若是要申請出售給中國實體的許可證，現時屬「推定拒絕」，即是原則上不會批准。若出售給跨國公司設於中國的廠房，則會按不同個案來決定。

製程技術限制更嚴 逼人才脫鈎

第三，限制美國人在沒有許可證下，不能支持在某些位於中國的半導體製造「設施」開發或生產晶片的能力。其中對半導體製造項目限制，在10月7日即時生效。對美國人支持在中國某些半導體製造「設施」開發或生產晶片的限制，生效日期為10月12日。至於對高端運算和超級電腦的限制以及其他變化，則在10月21日生效；從公布日期看，基本上就是即時生效，不給予任何「走盞」時間。相對於特朗普2020年對華為「一劍封喉」的加碼制裁還有3個月寬限期，讓台積電（美：TSMC）趕工交貨給華為，還要嚴厲很多。

將令近年內地設計晶片大受影響

有美資機構分析，新的半導體設備出口管制將會令內地企業近4年設計的邏輯晶片（包括處理器等）、DRAM晶片和NAND晶片未來的生產大受影響。美國ASG商戰機構表示「新法規對半導體及相關產業帶來海嘯級的衝擊，將會造成很多輸家」，一些使用美國硬件研發人工智能（AI）演算法的內地企業將會受創最深，包括自動駕駛、醫療造影，以及使用人工智能技術來研發藥物或模擬氣候變遷的機構。

市場研究公司Counterpoint認為華為就是好例子，雖然它仍能取得某些晶片，但卻是前一代的，大大限制產品功能。即使是阿里巴巴（9988）和百度（9888）等大型科企，它們的整體研發進度也將會減慢。英國《金融時報》更引述內地華興資本董事總經理吳思浩說，內地科技企業從此基本上將回到「石器時代」。

不過，更令內地半導體生產商擔心的是，美國政府阻止美國公民協助內地的半導體業者。內地一家國有半導體工廠的人力資源主管表示：「這是比阻止我們購買設備更強的重磅炸彈。」他透露，一些美籍專家在工廠內身居要職，是研發科技的「核心武器」，必須設法把他們留下來。據台灣情報部門官員估計，現時約有200名持有美國護照的台裔專家在內地的半導體生產商工作。

筆者認為這數字還有可能低估了，因為現時共有3000多名台灣人在內地的半導體生產商工作。單以中芯國際（0981）聯合首席執行官梁孟松，以及他當年指定聘用的200餘人台籍和韓籍班底，相信也有不少曾經在美國留學和工作，順道拿了「綠卡」。而且這個新條款的影響，甚至可能不限於內地半導體生產商的美籍僱員。有半導體材料供應商就表示，現在凡是供應給內地半導體生產商的材料，以及技術支援人員，都必須從美國以外的地區尋找來源。

ASG認為，新出口管制的全面性衝擊要經過一段時間才會明朗，但至少中美兩國的創新活動都會延緩。一些業界人士則擔心，美國持續加強遏制，令內地更加堅決要達到科技自主，於是美國又採取更嚴厲的出口管制，形成沒完沒了的惡性循環。

內地須改兩岸及對俄政策

無疑，針對內地半導體產業鏈實施遏制和禁運，是特朗普時期就開始的美國國策。但拜登對內地相對溫和，甚至曾考慮取消部分關稅，這次忽然祭出如此重磅的出口禁令，必有近因或導火線。筆者相信，有兩點令拜登政府對內地深感不滿。第一，是內地為回應美國眾議院議長佩洛西訪台，舉行前所未有的方式包圍台灣的軍演，威嚇和封鎖意味濃厚，甚至聲稱不排除未來常態化進行。其次俄羅斯入侵烏克蘭多月後，內地仍然和俄羅斯走得很近，雙方仍然多次進行聯合軍事演習。

筆者確信內地若不希望美國再加碼制裁，就有迫切需要緩和兩岸關係，兼且和俄羅斯保持距離。否則，不論再投入多少人力物力，也沒可能「說好中國故事」。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]