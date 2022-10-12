衰退憂慮升溫 恒指跌破11年低位 加息陰霾籠罩 亞洲違約掉期急升

明報記者 陳偉燊

市場憂慮美國聯儲局持續加息，進一步推低債市，10年期美債孳息再觸及4厘高位。加息陰霾不散，續推動美元強勢，投資者對港股愈趨審慎。恒指昨日跌穿17,000點大關，最多曾跌426點，低見16,789點，收市時仍跌384點，報16,832點。全日主板成交額只有912.1億元，較周一減少39億元。恒生科技指數則跌3.6%，再創3278點歷史新低。

10年美債息再觸4厘高位

「北水」南下趁低吸納，淨流入資金較周一的3.95億元為多，達31.2億元。科指創新低，重磅股騰訊（0700）連260元也守不住，低見254.6元。藍籌股中，碧桂園及龍湖（0960）表現最差，分別跌9%及8.5%，兩股過去一周更累計「插水」下跌17.9%及15.5%（見表1）。不過創科（0669）及恒地（0012）等逆市向上（見表2），分別升3.6%及1.4%。中遠控股（1919）發盈喜，連同其子公司東方海外（0316）分別升1.7%及0.5%，成跌市奇葩。

內房違約憂慮不散 碧桂園龍湖挫一成

加息陰霾籠罩，投資者憂慮企業違約風險上升。彭博報道，亞洲地區的信用違約掉期（CDS）昨日至少上升兩個基點，反映包括內地市場在內的Markit Itraxx日本除外投資級別CDS亞洲指數曾高見194個基點，為2020年3月以來最高（見圖2）。亞洲的CDS指數由年初至今更升114個基點，比同期歐洲及美國的CDS指數分別升87個基點及52個基點為多。作為內地違約指標的中國政府5年期美元CDS過去一年亦持續走高（見圖3），已超過107美元水平，較去年底大升近1.7倍，這反映投資者對內地企業包括高負債的內房股等違約的憂慮持續升溫。

所謂CDS，主要功能是讓持重倉的債券持有人或投資者用作對沖發行人債務違約風險。若CDS做價及相關指數上升，反映投資者預期企業或政府債務違約風險上升。購入CDS形同買了另類債務保險，CDS價格上升等同保費上升。

券商：淡友肆虐 宜做好保本措施

永裕證券董事總經理謝明光表示，港股即使有利好消息，對大市提振作用有限，在淡友持續肆虐之下，投資者宜做好保本措施。第一上海首席策略師葉尚志稱，由9月至今大市交投偏低，仍未重回今年日均成交1255億元的水平，昨日主板成交跌至912億元左右，反映投資者入市意欲不高。