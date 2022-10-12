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恐慌指數連升3日 反向ETF受捧

【明報專訊】港股持續跌市，有港版「恐慌指數」之稱的恒指波幅指數，更連續3日上升，繼周一大升逾11%，昨日再升逾7%，反映投資者預料後市波幅仍然擴大及持續走低。儘管大市愈跌愈低，或有投資者趁低尋寶之外，亦多了資金轉至反向ETF（交易所買賣基金），多隻反向ETF做價連日上升；亦有投資者轉向恒指認沽期權「埋手」，並且愈買愈低，索性單邊看淡。在遠期認沽期權11,000點擺盤等收割者大有人在，既透視了有投資者如何看淡，亦反映有專業投資者部署更低位以待反撲。

南方科指反向ETF成交5億

恒指波幅指數過去3日持續上升，昨日高見35.99，升幅超過7%，為今個月第二大升幅，並重回今年3月時的水平。在跌市下，投資者亦另闢蹊徑，不單在正股市場趁低「執平貨」，亦有人轉向反向ETF埋手。當中南方東英科指（7552）、國指（7588）及恒指（7500）的每日反向ETF，更連升4日，當中南方東英科指反向ETF昨日升幅最大，達到7.5%，成交額更增至5.09億元。

認沽期權開倉低至11000點

市場內同時亦見有投資者在恒指更低位部署。當中已見有投資者在現貨甚至遠期的恒指認沽期權市場，以低見11,000點水平時開倉買入，同時陸續有賣方願意對盤。例如在10月及11月份的11,000點認沽期權市場，便分別錄得20張及25張合約成交，未平倉合約亦持續增加，分別達324張及212張合約。反之，在認購期權一方，便沒有見到任何買賣，反映有投資者單邊看淡，博大市更大跌幅時收割。第一上海首席策略師葉尚志稱，期權市場在低位有人願意對盤，顯示好淡爭持，在有人繼續看淡同時，竟然有人沽出認沽期權，相信有專業投資者趁市淡時入市部署以博大市反彈。