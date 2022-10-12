上季電腦出貨量6800萬部新低

Gartner表示，第三季業務可標誌着個人電腦出現歷史性的放緩，儘管個人電腦可能出現大量促銷或降價潮，但由於大部分消費者在過去兩年已購買新機，加上疫情完結後，學生返回學校上實體課，導致家用電腦的需求減少。再者，國際地緣政治局勢和經濟不穩定，導致消費者對電子產品支出更揀擇，個人電腦並非購買的首要選項。

聯想蟬聯全球付運量第一

在第三季，聯想個人電腦出貨量繼續保持全球第一，市佔率按年升1.3個百分點，但出貨量按年跌15.3%至1711.4萬部。HP及Dell出貨量分別按年跌27.9%及21.1%，至1270.6萬及1202.1萬部，兩者市佔率則按年跌2.2及0.3個百分點。蘋果電腦出貨量按年跌15.6%至579.5萬部，市佔率升0.4個百分點。

根據另一調研機構IDC數字，今年第三季全球個人電腦出貨量按年跌15%至7425.2萬部，下跌主要由於需求冷卻，且供應不穩定而拖累銷情；惟受商業需求推動，第三季出貨量仍高於疫前水平。此外，IDC關注平均售價（ASP）走勢，受零部件及物流成本上升影響，今年首季ASP漲至910美元，創2004年以來高位，惟至第二季ASP受促銷影響而錄得跌幅，若ASP跌勢持續，將意味個人電腦市場正在萎縮。