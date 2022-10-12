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研究：中國GDP 10年內難超美

【明報專訊】據彭博經濟研究最新預測，於內地嚴格防疫及疲弱樓市拖累下，基準預測中國經濟未來10年平均按年增長4.6%，10年內或難超越美國成為全球最大經濟體。另人行昨公布9月新增人民幣貸款遠高於預期，達2.47萬億元（人民幣，下同）。

9月新增人幣貸款超預期

《人民日報》連續兩日發文強調堅持「動態清零」控制疫情。惟彭博研究昨發表報告，基本假設內地於2023年第二季逐步放寬「動態清零」防疫政策，列出未來10年中國經濟增長的4種情境：樂觀預測增長高於5%；基準預測4%至5%之間；悲觀預測低於4%；悲觀預測加上經濟危機，增長低於3%。

模型顯示，由於動態清零的長期影響，未來10年的經濟增長超過5%的目標變得遙不可及。若房地產市場低迷程度超預期，動態清零維持至2023年以後，未來10年GDP平均按年增速或低於4%，中國經濟體量可能要2030年代中期才能超越美國。

彭博研究預計內地投資將出現可觀增長，整體投資回報率將處於正回報區域，中國工業部門平均資產回報率仍在6%左右。如果內地可以擺脫動態清零及人口因素的影響，繼續投資製造業，而受良好教育的勞動力隊伍能提高生產率，將可實現5%以上的經濟增長，從而更快發展為全球最大經濟體。

另人民銀行昨公布9月份社會融資規模增量為3.53萬億元，按年多增6245億，亦遠高於預期的2.75萬億元。首三季累計為27.77萬億元，當中對實體經濟發放貸款增加17.89萬億元，多增1.06萬億；政府債券淨額更多增1.5萬億元至5.91萬億。同月新增人民幣貸款2.47萬億元，按年多增8108億元，亦高於預期的1.8萬億元。至於同月廣義貨幣供應（M2）按年增長12.1%，符合市場預期。