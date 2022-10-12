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商湯上市後累跌逾六成 軟銀或帳蝕49億

標籤：經濟

【明報專訊】港股市場近期吹淡風，港產「獨角獸」商湯（0020）自今年6月30日禁售期屆滿後，跌勢一直未止，昨日更急挫逾一成，以收市價1.33元計，上市後累計跌幅超過六成。商湯上市不足一年已嚴重「潛水」，上市前投資者「損手」情况亦愈趨惡化，其中以重點在C輪投資、於商湯持股近兩成的軟銀為例，假設其目前仍一股未沽，帳面虧損已高達49億元。

淘寶中國帳面仍賺6000萬

不過，有較軟銀早入股的部分C輪前期投資者仍未虧蝕，例如淘寶中國在C-1及C-2輪融資投資，分別認購6.03億股和18.08億股，當時每股成本價折合港元為0.9元（0.121美元）和 1.44元（0.184美元），仍持有下暫時帳面計仍賺6000萬元。

不過，商湯在禁售期屆滿出現沽壓迹象，並導致急跌至3.13元，以淘寶中國為例，雖然目前未沽出帳面計仍見盈利，但與上市價4.13元放售比較，兩者放售賺取的金額已相差67.5億元。

事實上，商湯於去年12月上市，翻查集團新期的中期業績，毛利未見增長並按年跌22.5%，從去年同期的12.05億元（人民幣，下同）跌至9.34億元。研發和銷售開支均按年增加，除了研發開支按年增加14.9%，從17.72億元增至20.35億元，銷售開支增加37.5%，並從2.92億元加至4.02億元。