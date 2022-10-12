全球晶片股災 台積電復市挫8% 半導體業3日蒸發近2萬億市值

美國國債孳息率高企，令高估值的科技股受壓。受fb母企Meta（美：META）等科技股走弱影響，標普500指數早段曾跌逾1%，跌至2020年11月以來最低水平，午夜前跌幅大為收窄。受半導體股等下滑拖累，納指早段曾跌1.5%，觸及52周新低。加息預期升溫，加上聯儲局準備加快縮表，而商業銀行、養老基金及外國政府紛紛撤離美國債市，美國10年期國債孳息率昨曾升穿4厘，昨晚回落至3.9厘。

日韓同受累 三星曾跌逾3%

美國的技術出口管制，包括限制對華出口用於人工智能及超級電腦的先進類型晶片，並收緊向中國出口半導體設備的規定。晨星的股票分析師Phelix Lee指出，中國是全球第二大雲計算市場，代工需求在短期內不確定性將會增加，令原已受到消費電子產品需求轉弱影響的半導體行業，商業信心再受衝擊。

台積電第二季整體收入，來自內地客戶的收入佔13%。花旗分析指，美國最新的限制措施，不僅會對內地半導體行業產生負面影響，也會間接影響全球半導體製造商的商機。台積電9月收入按月跌4.5%。在中國設有晶片廠的三星電子及SK海力士等，其面臨的風險也會提升。晶片產業前景轉弱，拖累其他資產市場。韓圜兌美元昨最多跌逾1%；台幣兌美元曾跌逾0.7%。

此外，市場對經濟衰退擔憂，拖累國際油價昨晚跌約2%。國際貨幣基金組織（IMF）昨發布《全球經濟展望》，警告全球經濟「最壞的情况尚未出現」，預測發達經濟體加息以控制通脹、俄羅斯入侵烏克蘭後能源和食品價格上漲，以及中國嚴格防疫措施及脆弱樓市，將導致全球明年增長續放慢。IMF將全球今年GDP增長預測維持3.2%，較去年6%增幅顯著放慢，而明年增長將進一步放慢至2.7%，較7月預測下修0.2個百分點。

IMF：明年感覺處衰退之中

IMF指出，除了新冠疫情及金融海嘯的高峰時期，明年的展望將會是IMF自2001年以來最弱的增長預測，對於全球很多人來說，明年將「感覺處於衰退之中」。IMF預期，明年全球經濟表現比中線預測還要差的可能性高於五成，增長低於2%的可能性為25%。IMF呼籲各國央行維持利率正常化路徑，不要加快收緊政策。

（綜合報道）

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