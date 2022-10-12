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英央行托市擴至指數掛鈎國債

【明報專訊】環球債市沽壓持續之際，英倫銀行昨連續第二天出招穩定債市，將周二至周五的緊急買債範圍，擴大至與指數掛鈎的英國國債。該央行昨宣布，在周五前把每天100億鎊（約870億港元）的買債額度，當中最多50億鎊用於購買與指數掛鈎的英國國債。雖然英倫銀行周一宣布將每天買債額度加碼1倍至100億鎊，但當天實際買債金額僅8.53億鎊（約74億港元），未能緩解投資者的擔憂。

退休基金持倉最多資產之一

英倫銀行承認，雖然採取了穩定市場措施，但英國國債價格周一仍進一步下滑，尤其是保護消費者免受通脹上升影響的與指數掛鈎國債。英國10年期與指數掛鈎的國債孳益率周一上漲64個基點，價格大幅下跌5.5%。與指數掛鈎的30年期國債價格周一下跌16%，孳息率約為1.5厘，相比6個月前的孳息率為負1.5厘。

英倫銀行稱，該市場功能失效，以及潛在的減價拋售可能引發債市更大的沽壓，對英國金融穩定構成重大風險。退休基金的資產經理表示，英倫銀行早就應該瞄準與通脹掛鈎的國債，因為這是退休基金持倉最多的資產之一。

為避免退休基金因債價下跌而要出售資產支付追加保證金，英倫銀行自9月28日啟動緊急購入英國長期國債的措施。不過市場憂慮該措施在本周五結束之際，英國債市將再次動盪。面對英國金融市場波動，評級機構惠譽將英國明年GDP預測，下修至下降1%，9月時的預測為下降0.2%。

惠譽預計，英倫銀行為應對英鎊貶值，以及政府寬鬆財政政策的影響，將加快加息，預期今年底的政策利率將由目前2.25厘升至4.25厘，明年次季更將升至5厘。惠譽預計，受加息等影響，英國經濟將由今年第四季起步入衰退。

（綜合報道）

[國際金融]