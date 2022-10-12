龍彩霞：木星資管Harry Richards：經濟難好 增固定收益資產

Richards指全球經濟正步入衰退，儘管多國央行都希望能夠實現經濟軟着陸，但同時正收緊財政政策，例如美國聯儲局最近已連番大幅加息0.75厘，市場預料今年底加到5厘至6厘水平；加上油價、美元及長年期債券孳息率持續上升等因素，令環球多國的採購經理指數（PMI）持續下跌，工廠訂單在較高成本下愈來愈緊縮，軟着陸似乎難以實現。他又預期，市場需要至少18至24個月來消化加息因素。

就目前而言，加息周期已開始一段時間，但至今仍未全面看到加息對市場帶來的影響，預期市場需要更長時間消化加息，有關影響將會在加息周期出現滯後反應。展望未來，環球經濟下行速度將會持續加劇，硬着陸風險似乎正在上升。但他相信聯儲局及其他央行會在適當的時間採取偏向鴿派的財政政策，但相信需要一段時間才會見效。

料息口明年初見頂 半年後或經濟反彈

到底經濟衰退會歷時多久呢？Richards相信息口將於明年初見頂，許多收緊政策已經出籠，參考上一個經濟下行周期，當收緊政策結束後的半年內，經濟便會反彈。他又預料明年通脹率將會大幅下降，速度將快過市場預期，並引述過去100年的平均數據，在經濟下行周期通脹率會平均跌6.8個百分點。

投資部署方面，他認為風險資產、股票、高收益債券及國債於未來12個月出現負回報，因為參照1917至1982年之間發生的4次經濟衰退，通脹率及政府債券收益率都大幅下降。儘管如此，他仍看好長年期美國及澳洲國債，因為經濟衰退相關資產的收益率會下降，但價格往往與收益率相反。

受惠經濟衰退 看好美澳長債

至於看好板塊，包括可以抵禦市場波動的醫療保健、製藥公司、科技、媒體及電訊，尤其是電訊公司，因為人們都離不開手機及互聯網，他們普遍會簽訂長年期合約，客戶流失率較低，能夠為這些公司帶來強勁現金流。他舉例說，在外國如果汽車在道路損毁，需要尋找維修服務公司，客戶普遍會簽署12個月或更長年期的合同，因此這類型公司很穩定，Richards及其管理團隊亦正在市場上尋找這類型優質企業及債券。

他又提到，優先擔保債券（senior secured bonds）目前亦相當吸引，因為這些債券有擔保或優質抵押品，對投資者而言仍是一個很大的安全網，行業上會關注短期及非周期性的行業；同時迴避零售行業，因為在經濟下行周期，會壓抑消費者的購買力，繼而影響工業及製造業生產，正因如此，亦減少在金屬礦業及相關公司的投資。

電訊公司收入穩定 抗波動市之選

在經濟下行周期，投資債券及固定收益產品容易出現違約，以致投資虧損。Richards表示，公司團隊會對每一家投資的企業做壓力測試，確保投資組合處於健康財務水平；而且相當關注企業的現金流狀况，尤其觀察企業收入及利潤。與此同時，在選股時亦會考慮到企業的環境、社會及企業管治（ESG），倘若一家公司有很好的收入，但經營業務上會破壞環境，當了解企業是否有意向低碳方向轉型，才會考慮是否投資。

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明報記者 龍彩霞

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