moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

摩通料內房續現流動性風險信號 匯豐：恐碧桂園步旭輝後塵 籲「減持」

標籤：經濟

【明報專訊】內房「生環者」遊戲漸近尾聲，近期連「示範房企」旭輝（0884）亦不能倖免下，摩根大通報告指出，連曾經評級屬「BB」級的旭輝的流動性風險也正增加，令投資者愈來愈擔心其他民企內房的流動性情况。目前研究內房資產負債表已無助於分析全盤局勢，反而分析過往「爆煲企業」如融創中國（1918）、世茂（0813）等往日足迹，更有助理解內房潛在壓力信號。該行並評估10家未公開違約的民營內房，除了龍湖（0960）、美的置業（3990），其餘多數已出現多種壓力信號，當中以旭輝、雅居樂（3383）及時代中國（1233）尤甚。

明報記者 方楚茵

摩通稱，10項企業行為可視為內房「壓力信號」，包括暫緩拿地、賤價配股、出售主要資產、經旗下物管企業取得融資、進行「非標融資」、對市場揣測缺乏強而有力的澄清、更換核數師、延遲發布業績公告、不派發股息，以及主動撤銷信用評級。該行指出，雖然僅出現一至兩個信號的公司未必已陷入困境，但在這框架下仍可用來評估一般風險，並相信若公司愈多這些信號，投資者將對該企業更加謹慎。

匯豐指銷售現金流減慢將拖累碧桂園

至於早前已向旭輝「開刀」降低評級的匯豐證券，昨天再度出手，將藍籌民企碧桂園（2007）連降兩級，評級由「買入」直降至「減持」，目標價由3.5元大削六成至1.4元；同系碧桂園服務（6098）評級亦由「買入」降至「持有」，目標價由20元下調39%至12.2元。

匯豐報告指出，旭輝財務壓力持續升級，加上傳出旭輝一筆銀團貸款相關約7000萬美元支付已違約，恐怕至今償債紀錄未損分毫的碧桂園亦有機會成為下一家旭輝，因市場已在評估碧桂園正增加的信用風險。同時，投資者對民企內房信心盡失，市場亦一直無視碧桂園如期償債的行動，看淡其前景，故認為銷售帶來的現金流入減慢，將令碧桂園的融資問題陸續浮面，故分析公司資產負債表相關指標及債券的到期情報，對預示風險的幫助已愈來愈小，除非有大規模政策刺激，否則碧桂園股難以獲得重估評級。

近月，內地樓市政策漸轉寬鬆，除放寬限購限貸，更出動降首套房公積金、降LPR等招數。但在民營內房爆煲潮未曾停歇下，難挽市場及置業人士信心，令房企銷售至少跌三成、四成，個別房企銷售更要跌六成、七成以上。

蔡金强：內房賴以生存的高周轉模式失效

奥陸資本總裁兼首席投資官蔡金强認為，內房賴以生存的高周轉模式失效，相信除了個別央企國企，大部分內房從第二季起經營性現金流都是負數，即使龍頭亦如是。在現金流入減少，但仍需繼續履行償債義務下，現金持續流出，變相其維生資金都不足夠，一旦有債權人要求還債便很易出事。