摩通料內房續現流動性風險信號 匯豐：恐碧桂園步旭輝後塵 籲「減持」

明報記者 方楚茵

摩通稱，10項企業行為可視為內房「壓力信號」，包括暫緩拿地、賤價配股、出售主要資產、經旗下物管企業取得融資、進行「非標融資」、對市場揣測缺乏強而有力的澄清、更換核數師、延遲發布業績公告、不派發股息，以及主動撤銷信用評級。該行指出，雖然僅出現一至兩個信號的公司未必已陷入困境，但在這框架下仍可用來評估一般風險，並相信若公司愈多這些信號，投資者將對該企業更加謹慎。

匯豐指銷售現金流減慢將拖累碧桂園

至於早前已向旭輝「開刀」降低評級的匯豐證券，昨天再度出手，將藍籌民企碧桂園（2007）連降兩級，評級由「買入」直降至「減持」，目標價由3.5元大削六成至1.4元；同系碧桂園服務（6098）評級亦由「買入」降至「持有」，目標價由20元下調39%至12.2元。

匯豐報告指出，旭輝財務壓力持續升級，加上傳出旭輝一筆銀團貸款相關約7000萬美元支付已違約，恐怕至今償債紀錄未損分毫的碧桂園亦有機會成為下一家旭輝，因市場已在評估碧桂園正增加的信用風險。同時，投資者對民企內房信心盡失，市場亦一直無視碧桂園如期償債的行動，看淡其前景，故認為銷售帶來的現金流入減慢，將令碧桂園的融資問題陸續浮面，故分析公司資產負債表相關指標及債券的到期情報，對預示風險的幫助已愈來愈小，除非有大規模政策刺激，否則碧桂園股難以獲得重估評級。

近月，內地樓市政策漸轉寬鬆，除放寬限購限貸，更出動降首套房公積金、降LPR等招數。但在民營內房爆煲潮未曾停歇下，難挽市場及置業人士信心，令房企銷售至少跌三成、四成，個別房企銷售更要跌六成、七成以上。

蔡金强：內房賴以生存的高周轉模式失效

奥陸資本總裁兼首席投資官蔡金强認為，內房賴以生存的高周轉模式失效，相信除了個別央企國企，大部分內房從第二季起經營性現金流都是負數，即使龍頭亦如是。在現金流入減少，但仍需繼續履行償債義務下，現金持續流出，變相其維生資金都不足夠，一旦有債權人要求還債便很易出事。