內地上月貸款增長強勁 大摩：基建需求帶動

料全年社融總量增長維持10.5%

周二人民銀行公布，內地9月社會融資增量為3.53萬億元，高於市場預期的2.75萬億元（人民幣，下同），按年多增6245億元。9月新增人民幣貸款為2.47萬億元，高於市場預期的1.8萬億元。9月底企業中長期貸款餘額為8.32萬億元，按年增長12.9%，較8月增12.1%加快。

同時，大摩指出，雖然經濟受新一輪防疫封鎖和外部需求減弱影響，不過企業中長期增長加速，是社融好過預期的主因。另外，基建投資基金經常以委託貸款方式向項目貸出資金，該部分的餘額在9月按年增長2.6%，亦較8月1.5%增長加快。該行認為，9月強勁信貸數據並非主要由於監管機構窗口指導，而是在財政刺激下由基建需求所帶動。

不過，瑞信指私人貸款需求將續受新冠疫情和房地產市場不景困擾，所以預期至年底的貸款增長速度將與現在相若。

另外，瑞銀報告則指出，內地新增信貸超過預期，主要反映近期信貸供應加碼，以及基建投資政策支持落實，監管部門要求銀行信貸「應放盡放」，政策性銀行亦投放基建項目新增信貸額度及基建專項投資基金，帶動了企業貸款強勁反彈。另一方面，主要用於房貸的新增中長期住戶貸款9月為3460億元，仍按年少增1210億元，反映房產銷售乏力，以及部分地區房貸斷供的衝擊，不過跌幅已較8月收窄。

瑞銀認為，內地將繼續提升信貸增長以穩定經濟，包括提高對中小微企和基建的信貸支持，適度放鬆在地方政府融資平台貸款，以及進一步放寬房地產信貸。不過因為去年第四季地方政府專項債券發行額較高，而且房地產銷售和開發商融資持續低迷，該行預期整體信貸增速可能較第三季略減。

ING：政府應續增開支 穩就業

另外，ING銀行則指出，內地9月底社融總量中的政府債券淨發行量急速上升，有助面對資金壓力的地方政府推動爛尾住宅項目完工，並實現今年基礎設施投資的目標。內地經濟依然疲弱，該行料今年新增貸款和政府發債將續增長，政府應繼續增加開支，提供足夠的就業穩定性。