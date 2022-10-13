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半新股波幅大 專家：一有風吹草動即止蝕離場

標籤：經濟

【明報專訊】半新股股價波動大，艾美疫苗（6660）自上市後連日急升的強勢昨天突然「斷纜」，掉頭急跌近五成或19.82元（見表），雖然累計較上市價仍有增長，但市場普遍認為近期新股市場波動太大，投資者未是適合時間投資於新股和半新股。

艾美疫苗昨急跌近五成

輝立證券企業融資經理陳英傑認為，目前不適合抽新股和撈底，因市况太波動和難以捉摸。他指出新股只適合短線操作，並建議投資者量力而為，以及「一有風吹草動即止蝕離場」。

翻查資料，現時有多家半新股也是跌穿上市價，事實上9月至今12家公司掛牌，已有一半跌穿上市價，當中較為矚目、萬科（2202）旗下的萬物雲（2602），以及零跑汽車（9863），累計跌幅更達雙位數，分別下跌14.9%和57.4%。倘若一手中籤者仍持有並未計算交易費，每手帳面計蝕735元和2760元。若單計10月以來4家掛牌企業，則僅有一家、中創新航（3931）股價「潛水」，累計跌幅1.7%。

然而，即將於本月17日和18日上市的潤歌（2422）和飛天雲動（6610）已獲超額孖展認購。

綜合券商數據顯示，兩者已分別獲7187萬和8818萬元孖展認購，超額3.59倍和1.13倍。當中，飛天雲動最多經富途認購，達4500萬元；潤歌則最多經輝立認購，達3500萬元。