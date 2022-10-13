蔚來擬推入門版電動車

談及何時扭虧，李斌表示集團已有相應計劃，會逐步取得利潤。他又提及，特斯拉用約16年時間實現盈利，蔚來肯定不會花如此長的時間。他指出儘管蔚來至今已成立近8年，但4年前才開始汽車交付，意義上「還很年輕」，正快迅增長，並保持初創業的心態，過去在開發汽車及基礎設施方面投入大量資金，未來亦會持之以恆。李斌又表示，特斯拉在「將汽車行業轉變為電動汽車」過程中發揮重要作用，但同樣面臨壓力，若特斯拉未能快速地改良產品或提供良好的服務，便很快被市場淘汰。

盼2030年躋身全球五大汽車製造商

大行高盛表示，內地政府花費總額達1500億元人民幣刺激車市，包括免徵汽車購置稅和各地方政府補貼，令全國汽車銷售自6月開始反彈。高盛指出，相關支出相當於行業銷售價值的5％，有效推動全國乘用車銷量由單位數跌幅恢復至收支平衡水平，今年首8個月內地乘用車銷量按年升0.1％至1295萬輛。高盛續指，去年全年新能源市場滲透率為14.8％，今年3月急升至28.2％，與油價上漲和多款新車推出有關。該行稱，儘管新能源車的需求持續增長，但增長出現放緩，在上游電池廠及下游車廠迅速擴產下，將導致潛在的產能過剩問題。高盛並下調明年乘用車銷售預測，主要因疫情持續影響消費。