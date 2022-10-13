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數字人民幣累積交易額破1000億

標籤：經濟

【明報專訊】內地近年積極推行數字人民幣在零售層面應用，並持續進行測試。人民銀行昨日發布，截至8月底，數字人民幣已在15個省市試點地區，累積交易額1000.4億元（人民幣，下同），3.6億宗交易數目，並獲超過560萬間商戶支持。

人行表示，當局已綜合評估確定了10間指定營運機構，數字人民幣的雙層營運架構等頂層設計已通過全方位測試，有效驗證其可行和可靠程度，並批發零售、餐飲文旅、教育醫療、公共服務等領域建立大量包括線上線下、可複製可推廣的應用模式。今年以來，各試點地區政府圍繞促進消費、抗擊疫情、低碳出行等主題，展開近30次數字人民幣消費活動。多地電子政務服務平台開通數字人民幣支付服務，支持線上線下渠道辦理各類公共事業繳費，如發放退稅資金、醫保款項、企業扶持資金等。

探索與港「轉數快」互聯互通

人行指出，當局將繼續研發和升級數字人民幣服務，包括加強基礎產品供應，支持在各個環境應用數字人民幣，如推多種形態硬件錢包，探索軟硬融合產品能力，並針對無網絡和無電力供應等極端情况研發相應功能。

另外，數字人民幣作為數字形式的法定貨幣，當局亦會研究在建立智能合約的應用，降低結算和合規成本，目前智能合約已經能應用在政府補貼、零售營銷、預付資金管理等領域。人行亦會建立網絡安全防禦體系，自試點以來，數字人民幣未出現重大安全事故。人行又指會繼續積極參與多邊和雙方合作交流，啟動內地與香港跨境支付測試，探索與香港本地「轉數快」快速支付系統的互聯互通。金管局上月指出有關測試已進入第二階段，主要測試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值。