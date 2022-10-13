粵海廣南盈喜 首9個月純利飈逾倍

摩根大通報告亦指出，十一黃金周後生豬價格較9月底已升7.5%至每公斤26.1元，價格高於市場預期，認為未來6個月價格前景正面。

廣南股價昨升1.7%

按廣南盈喜，可計算出今年單計第三季，集團扭虧為盈，有約6009萬元盈利。廣南昨天收市升1.7%至0.59港元。摩通指出，受惠於需求改善以及結構性供應持續短缺，生豬價格較該行9月21日發布的上一份報告已升逾10%，同時種豬和仔豬價格大致持平，可進一步保證行業將適量補貨，此供應趨勢有助未來6個月生豬價格維持正面。

中金料第四季生豬價反彈

中金報告則表示，生豬價格自今年第三季以來顯著向上，第三季更出現非典型U形反彈，主要受供應減少、需求疲軟以及假期因素所影響。

該行預計，第四季將出現第二次U形反彈，10月中至11月底期間或由高位回落，惟下行空間有限，料價格維持在每公斤22至23元，到今年12月至明年1月生豬價格將再次上漲至每公斤約25.5元。整體而言，由於供應及需求增加，今年第四季生豬價格可保持高位，不過需求相對疲軟，上漲幅度或低過市場預期。