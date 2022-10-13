英倫銀行行長澄清買債周五結束 警告退休基金經理須完成執倉 英鎊曾跌穿1.1

據Kempen資產管理的客戶解決方案主管Nikesh Patel推算，債息每漲1厘，英國的退休基金需額外補交1600億鎊（約1.39萬億港元）保證金，估計英國退休基金行業目前可能需要籌集至少3200億鎊（約2.77萬億港元）才能滿足追加保證金的需求。英國一些依賴槓桿衍生品的退休基金正爭取在買債措施結束前，拋售英國國債、與指數掛鈎債券及企業債券等來籌集現金，以支撐衍生品的倉位，惟恐本周以後缺乏買家接貨。

貝利表明，下周一起，退休基金將只能採用英倫央行的短期貸款計劃，央行不會再印鈔買債。該措施可在國債價格下跌時，為需要追加保證金的退休基金提供貸款。

分析：債息升1厘 退休基金需補交1.39萬億

英國政府在9月23日公布大規模減稅等措施，卻沒有披露資金來源，令外界憂慮英國政府財政狀况，觸發市場大舉拋售英國資產。退休基金因國債價格大跌而要出售資產支付追加保證金，促使英倫銀行在9月28日啟動緊急買入英國長期國債的措施。英國首相卓慧思昨重申，不會削減政府開支來支付減稅措施。

為退休基金提供諮詢服務的顧問指出，市場參與者正尋求更多現金緩衝，應付債券價格更大的波動。不過貝利強調干預措施是暫時的，延長買債將與英倫銀行的加息政策衝突。分析認為，貝利正陷於兩難，維持原定買債期限會令債息再次攀升，損害經濟；倘向市場屈服，又會打擊央行信譽。不過部分市場人士認為，英國國債市場的流動性仍然很差，無論是否延長買債，孳息率仍可能攀升。國際貨幣基金組織（IMF）周二重申，懷疑英國經濟前景。

英國8月GDP出乎意料按月萎縮0.3%，分析師原預期按月持平。英國7月GDP則下修至按月增長0.1%，這意味英國過去3個月有兩個月經濟按月收縮。截至8月底的3個月，英國GDP按季萎縮0.3%，增加英國陷入衰退的風險。雖然經濟前景黯淡，英倫銀行首席經濟學家Huw Pill昨預告，英倫銀行可能會在11月大幅加息遏抑通脹。

3個月有兩個月經濟收縮

英國國家統計局表示，由於北海石油生產商進行較多的維護，油氣部門的貢獻有所下降，工業及製造業活動疲弱，而服務業輕微收縮，令8月產出減少。英國財相關浩霆將上月經濟收縮歸咎於烏克蘭危機導致能源價格飈升，並強調對政府的經濟計劃有信心。

彭博社指出，若要擺脫第三季經濟停滯不前的局面，英國9月GDP需按月增長1.1%。不過考慮到英女王國葬的額外假期及哀悼期，這增幅似乎難以實現。畢馬威英國（KPMG UK）首席經濟學家Yael Selfin預期，英國明年GDP可能下滑1.6%。 英倫銀行昨警告，對於部分家庭來說，在加息環境下應付物價上漲是一項挑戰，倘經濟困難持續，一些家庭的償債壓力可能與2008年金融海嘯前相若。

（綜合報道）

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