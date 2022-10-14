中交場外減持綠城 折讓近三成

或涉掛鈎衍生工具協議

是次中交集團作出申報減持綠城中國的交易作價，折合代價達1.28億元。完成交易後，中交集團在綠城的持股水平，由原先的28.15%，降至27.99%，減持了0.16%權益，繼續維持在綠城中國的大股東地位。這比第二大股東九龍倉集團（0004）（下稱九倉）的持股水平22.225%為多。

持股降至27.99% 仍高於九倉

在此之前，在中交集團歷次作出的披露權益，甚至翻查綠城中國的報告均顯示，中交集團並沒有進行過衍生工具交易或持有綠城相關的淡倉。翻查資料顯示，中交集團是於2014年12月，以60.15億元，認購綠城中國的股份，與九倉並列成為第一大股東，成為中交集團唯一海外上市地產業務平台。及後中交集團多次增持綠城的股份，最終持股水平超越九倉，真正成為大股東。綠城中國昨日與其他內房股一樣面對股價受壓，收報14.02元，跌2.6%。