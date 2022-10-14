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中交申報綠城持股攤薄至27.99% 料涉員工行使購股權

標籤：經濟

【明報專訊】中交建（1800）母公司中交建集團（下稱中交集團）在聯交所證券披露權益網頁申報，該集團在本周三即10月12日，因綠城中國（3900）發行1340.6萬股股份，持股水平，由原先的28.15%攤薄至27.99%，減少了0.16%權益，繼續維持在綠城中國的大股東地位。資料顯示，發行股數與綠城員工9月份行使購股權數量相同，料因此令中交持股攤薄。

資料顯示，綠城發行股份平均每股作價9.57元，較同日收市價14.4元，大幅折讓近三成。該項申報指出，今次交易是「交付根據股本衍生工具須交付的股份或款項」。

是次綠城中國發行新股，料涉資總額達1.28億元。完成交易後，中交集團在綠城的持股量比第二大股東九龍倉集團（0004）（下稱九倉）的持股水平22.225%為多。

持股降至27.99% 仍高於九倉

在此之前，在中交集團歷次作出的披露權益，甚至翻查綠城中國的報告均顯示，中交集團並沒有進行過衍生工具交易或持有綠城相關的淡倉。翻查資料顯示，中交集團是於2014年12月，以60.15億元，認購綠城中國的股份，與九倉並列成為第一大股東，成為中交集團唯一海外上市地產業務平台。及後中交集團多次增持綠城的股份，最終持股水平超越九倉，真正成為大股東。綠城中國昨日與其他內房股一樣面對股價受壓，收報14.02元，跌2.6%。