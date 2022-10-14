金管局連續兩日入市 再接117億港元沽盤

livi bank推9個月定存 年息3.6厘

虛銀livi Bank新增9個月定存年息3.6厘，12個月則維持年息3.8厘，上周推出6個月存款期曾見3.6厘息，惟現時則減至3.3厘。另該行將於星期六（15日）起推出4個月定存年息2.5厘。以上存款額為20萬元至500萬元以下，適用於新舊客戶。

至於存額額500元起至20萬元以下，4個月、6個月、9個月及12個月年利率分別為1.8厘、2.2厘、2.3厘及2.4厘。每筆定存的存款額不設上限，惟每名客戶的最高總定期存款額仍為1000萬元。

交銀香港亦將12個月定存提升至年息3.7厘，6個月存期年息為3.6厘，起存額為2萬元，適用於個人客戶，並需經電子渠道開立。