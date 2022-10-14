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美晶片禁令 台積電獲一年豁免 今年資本開支削一成 被視為看淡前景

標籤：經濟

【明報專訊】美國近期宣布限制先進晶片及相關製造設備出口至中國，繼韓國半導體大廠SK海力士（韓：000660）及三星電子（韓：005930）獲美國政府寬限一年後，台積電（美：TSM）管理層證實，集團也獲得為期一年的許可，可在大陸開發16及28納米晶片，並認為對營運影響有限且可控。此外，集團公布第三季業績多賺八成，勝市場預期，但削減今年資本開支一成至360億美元，原先預計為400億美元，市場認為是看淡前景，或意味智能手機和晶片的需求將長期疲弱。

明報記者 梁佩潔

《日經新聞》昨日稍早時引述消息指，台積電已取得為期一年許可，公司繼續可在中國拓展業務訂購美國晶片製造設備。其後台積電管理層在業績會上證實有關消息，稱可以繼續在其南京廠房營運和開發16和28納米晶片之生產線。

可在大陸廠房開發16及28納米晶片

美國政府上周五宣布收緊向中國出口的美國半導體技術限制，其中包括限制出口用於人工智能和超級電腦的某類型晶片，以及再收緊向中國企業出售半導體設備之措施。全球多個家國家的晶片股股價在本周初應聲下滑，台積電股價由本周一至昨日已累瀉近一成，昨晚在美國的ADR則反彈2.7%，報65.85美元。

彭博：禁令致台積電損失逾10%年銷售額

雖然華府對3間晶片企業放寬限制，有分析認為，有關措施令晶片生產商更難轉移庫存，並料台積電因措施所受的打擊較之前嚴重。彭博估計，台積電或因有關措施而損失超過10%的年銷售額。台積電管理層在電話會議上向分析員表示，現時提供具體數字仍言之尚早早，惟庫存調整後對公司最大影響可能於2023年上半年才彰顯。

第三季多賺近八成 勝預期

台積電第三季業績淨利潤2809億元新台幣，按年增長79.6%，高於市場預期的2646億元台幣。銷售額6131.4億元新台幣，也高於預期的6045.2億元台幣。期內，毛利率60.4%，營業利潤3103.2億元台幣，營業利益率50.6%，三項數據均好過市場預期。

台積電同時預計，第四季營收介乎199億至207億美元，若以美元兌台幣31.5元計算，估計毛利率59.5%至61.5%；營業淨利率49%至51%。集團管理層重申其長期收入目標，並稱2023年是增長的一年，並將根據需要繼續在全球擴張。