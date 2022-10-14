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美傳限俄國鋁產品出口 俄鋁挫近4%

【明報專訊】美俄角力進一步升級，矛頭更直指向在港上市的俄羅斯鋁業巨頭俄鋁（0486）。彭博引述消息指美國總統拜登擬限制俄國鋁產品出口，高盛料此舉令西方鋁市場供應收緊，刺激鋁價上升。消息刺激俄鋁股價曾一度跌8.1%，尾市跌幅收窄至3.9%，收報3.2元。報道更指，對於LME（倫敦金屬交易所）擬禁制俄鋁在其網絡內的倉庫產品存倉，俄鋁擬提出反對。

遭禁用LME網絡倉庫 俄鋁擬提出反對

事實上，今次有消息指美國擬出售限制輸入俄鋁產品之前，俄鋁股價在過去一年已經跌了61%（見圖）。在港銀行代客處理該股證券買賣時，一般亦受到限制。最新報道指出，美國拜登政府正考慮對俄羅斯實施進一步制裁，當中包括：禁制進口俄鋁的產品，或對從俄羅斯供應的原料實施懲罰性關稅。翻查俄鋁截至6月底中期業績，該集團只有7%的生意比重與美洲地區有關，涉值僅5.01億美元，但是沒有細分美國市場佔比。

高盛發出研究通訊表示，若俄羅斯的鋁產品遇到制裁，西方的鋁市場供應將會更緊，促使鋁價更高，料中國的鋁半製成品會出口更多。昨天於倫敦金屬交易所的鋁報價每噸為2348美元，單日升1.9%。中國鋁業（2600）及宏橋（1378）昨受消息刺激，股價曾抽高6.6%及3.7%，最終收市時倒跌1.2%及1.7%，收報2.56及6.44元。

另彭博進一步引述消息指，因應LME擬禁制俄鋁在其網絡內的倉庫產品存倉，俄鋁擬出聲反對，並指此舉會進一步令到全球的金屬市場變得不穩定。此前，有消息指，LME擬考慮採取更廣泛的行動。俄鋁較早前已表示，無意大量向LME的倉庫付運。