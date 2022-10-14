美核心通脹超預期 再創40年高 未來兩次加息0.75厘升溫 美股先跌後升

由於通脹升幅比預期大，交易員昨晚押注聯儲局在11月及12月將接連加息0.75厘。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員預期11月初加息0.75厘或以上的概率達百分百，12月再加息0.75厘的概率亦在六成以上，預期聯邦基金利率將由目前介乎3厘至3.25厘，漲至今年底介乎4.5厘至4.75厘。交易員亦押注，利率在明年2月升至介乎4.75厘至5厘。

分析料通脹快見頂 道指低位彈千點

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚升穿4.44厘，而美國10年期國債孳息率曾升穿4厘。美股三大指數早段下滑，道指開市挫600點，與標普500指數在早段觸及近兩年低位，納指跌逾1%。不過其後部分分析認為，美國通脹應快將見頂，令美股三大指數午夜前轉漲，道指升逾600點，從低位反彈逾千點，標普500指數及納指升逾1%。受國際油價上漲帶動，能源股午夜前大漲，雪佛龍（美：CVX）股價升4%。金融股板塊上揚，將於周五公布業績的摩通（美：JPM）午夜前升4%。

雖然導致汽油及二手車等價格飈升的一些因素降溫，但食品及租金等價格上漲，令美國通脹持續高企。食品價格在9月按月升0.8%，按年升11.2%。佔CPI三分之一的住屋成本在9月按月漲0.7%，按年漲6.6%。

美按揭利率續漲 本周平均達6.92厘

受加息影響，美國按揭利率持續上漲。房貸美（Freddie Mac）的數據顯示，美國30年期固定按揭貸款利率在本周平均達到6.92厘，是20年來最高。相比一年前的平均水平為3.05厘。按揭利率急升，令樓市交易冷卻，更多人轉投租務市場，為租金帶來支持。

萬事達卡（美：MA）的分析指出，通脹持續高企，部分由於消費者的支出持續強勁。不過經通脹調整，美國工人9月時薪按月跌0.1%，按年跌3%。

聯儲理事：沒下降迹象 應大幅加息

聯儲局9月會議紀錄顯示，官員認為有必要採取行動，維持限制性政策。聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）稱，若沒有看到通脹下降的迹象，應繼續大幅加息。

明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）稱，若非出現極端狀况，聯儲局不會輕易改變加息政策。根據9月的聯儲局點陣圖，幾乎所有聯儲局官員預計，到今年底聯邦基金利率將提升至介乎4厘至4.5厘。

（綜合報道）

[國際金融]