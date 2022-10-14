彭博：英政府擬逆轉部分刺激計劃

英財相：下周倘跌市 責在央行行長

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）重申緊急買債措施將如期於周五結束後，關浩霆在出席IMF年會期間向天空新聞表示，若英國金融市場下周開市時再動盪，英倫銀行需負責。彭博社形容，關浩霆和英國政府準備讓貝利成為市况潛在動盪的替罪羊。

關浩霆在9月23日提出價值450億鎊（約3942億港元）的刺激經濟計劃，但沒有詳述如何籌集資金，打擊市場對英國政府財政的信心，令英國資產被大舉拋售，促使英倫銀行在9月28日啟動緊急買債措施。

隨着英倫銀行的托市措施即將終結，英國退休基金正急於拋售資產，以籌集資金滿足追加保證金所需，環球債市也受到波及。華爾街的交易員透露，美國投資級別的企業債券價格正在下跌，債券價格跌至面值的86%，相比9月21日為90%。在歐洲，貸款抵押債券（CLO）受壓。在澳洲，投資者被要求競拍按揭抵押證券（MBS）。亞洲投資級別的美元債券收益率溢價也處於兩個月高位。

（綜合報道）

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