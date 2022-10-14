彭博：英政府擬逆轉部分刺激計劃

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，英國首相府與財政部官員正設法促使首相卓慧思撤回部分大規模減稅措施。據稱，相關官員正起草一些選項給卓慧思，但未作最終決定，他們須等待財相關浩霆在華盛頓出席國際貨幣基金組織（IMF）年會後返回倫敦再商議。市場期望英國政府逆轉部分刺激計劃，加上英倫銀行大手買入英國長期國債，英國30年期國債孳息率昨最多回落至4.36厘，相比周三曾升穿5厘。英鎊兌美元昨曾升1.8%，漲至1.1295，在G10貨幣中表現最好。
英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）重申緊急買債措施將如期於周五結束後，關浩霆在出席IMF年會期間向天空新聞表示，若英國金融市場下周開市時再動盪，英倫銀行需負責。彭博社形容，關浩霆和英國政府準備讓貝利成為市况潛在動盪的替罪羊。
關浩霆在9月23日提出價值450億鎊（約3942億港元）的刺激經濟計劃，但沒有詳述如何籌集資金，打擊市場對英國政府財政的信心，令英國資產被大舉拋售，促使英倫銀行在9月28日啟動緊急買債措施。
隨着英倫銀行的托市措施即將終結，英國退休基金正急於拋售資產，以籌集資金滿足追加保證金所需，環球債市也受到波及。華爾街的交易員透露，美國投資級別的企業債券價格正在下跌，債券價格跌至面值的86%，相比9月21日為90%。在歐洲，貸款抵押債券（CLO）受壓。在澳洲，投資者被要求競拍按揭抵押證券（MBS）。亞洲投資級別的美元債券收益率溢價也處於兩個月高位。