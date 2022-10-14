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IMF力撐日央行超級寬鬆政策

【明報專訊】美國9月通脹升幅高於預期，刺激美國10年期國債孳息率升穿4厘。隨着美、日利差擴大，日圓昨晚跌勢加劇。在美國通脹數據公布後，日圓兌美元由146.7左右，貶至147.67，再刷新接近24年低位。儘管息差問題難以緩解，國際貨幣基金組織（IMF）力撐日本央行超級寬鬆政策。IMF駐日本代表Ranil Salgado周三稱，日本央行目前不應考慮調整政策，以提高其10年期國債孳息率曲線控制（YCC）的可持續性，因為這可能會被解讀為邁向緊縮的第一步。

日圓兌美元貶至147.67

根據彭博社的數據，為控制日本國債孳息率水平，日本央行購入的10年期國債已相當於總量接近七成，相比去年底的比例為55%，開始威脅到日本國債市場的流動性。日本10年期國債昨在5個交易日內首次錄得交易，孳息率略降至0.245厘，是自1999年發行的10年期國債成為基準以來，最長時間沒有錄得交易。

不過，Salgado稱，日本央行措施正確，日圓偏軟對日本整體經濟有利。日圓貶值令日本企業海外利潤價值提升。日本企業第二季利潤創1954年以來最高水平，首相岸田文雄敦促日本企業提高工資。Salgado稱，需看到日本工資顯著上調接近3%，日本央行才能說已持久達成目標。

對於日本政府與央行9月22日於日圓兌美元跌至145.9時入市干預，Salgado沒直接評論，稱根據過往經驗，干預措施可緩和匯率跌勢，但效果短暫。日本政府入市干預後，日圓匯率在12個交易日後，跌穿當局入市水平，周三逼近147水平。

（綜合報道）

[國際金融]