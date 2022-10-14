通關復蘇勁 越南樓市看俏

今年4月中，有消息傳出香港首富李嘉誠旗下的長實集團（1113）與日本歐力士（Orix Corporation）合作，透過越南房地產龍頭發展商萬盛發集團（Van Thinh Phat），在胡志明市投得第一區的黃金地段，並且會將胡志明市定位成為金融及科技戰略中心，引進高端房地產項目，包括住宅、寫字樓及商業中心。事後長實澄清暫未在越南遇上適合投資機會。

事實上，李嘉誠早年經已透過不同渠道投資越南。早於2019年，集團旗下的屈臣氏亦進軍越南市場；2020年4月，李澤楷旗下的富衛保險集團已經完成收購Vietcombank-Cardif人壽保險業務，集團行政總裁表示，越南是亞洲增長最快的保險市場之一，對當地長遠增長及發展潛力極具信心，由此可見當地市場發展潛力。

首三季外商投資額

按年升近倍

房地產市場方面，過去數年當地因為疫情影響施工進度及市場需求，導致樓市急劇放緩。在低基數影響下，今年當地樓市錄得強勁復蘇。根據戴德梁行的研究報告顯示，外商直接投資成為越南樓市重點，今年首三季，外商投資總額已經超過35億美元，遠高於去年同期的18億美元。

然而今年7月初，胡志明市開始實施信貸控制政策，以致銀行難以調動資金，繼而影響房地產發展商部署全新的公寓項目，今年第三季新公寓供應量按季下跌56%。目前胡志明市有約4100套待售公寓，市場一手庫存尚餘7150套。信貸控制政策其實亦影響市場投資意欲，今年7月及8月當地銷售出現放緩，至9月初才回復正常。售價方面，第三季胡志明市的一手物業平均售價為每平方米2799美元，按季上升1%。

供應不足 撐起樓價

今年中，越南房地產網站Cafeland舉辦2022年房地產趨勢會議，越南世邦魏理仕住房項目營銷總監Vo Huynh Tuan Kiet表示，越南東部城市地區的房屋和別墅價格由每平方米約8580至17,200美元不等。今年上半年，公寓建築及供應數量上升至1.2萬套，不過當中大部分項目以高端及豪華單位為主，可負擔及高端公寓供應甚少，較多位於郊區。在流動性收緊的情况下，加上項目供應不足，都支撐當地樓市價格。

租賃市場方面，當地房地產網站batdongsan發布的上半年市場報告顯示，在今年5月份私人出租物業瀏覽量按年增加14%，聯排別墅搜索量增加64%，出租公寓、辦公室分別增長19%及14%。數據反映當地租賃市場正在廣泛復蘇，疫情對市場影響亦持續減少。

樓臣

[環球樓市]