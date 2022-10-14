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越南樓價「百億」計 置業須先繳購買權金

【明報專訊】如果你想跟香港首富一樣，動輒作出「百億元」計的投資，越南可能是一個選擇，因為一港元便可兌換超過300,000越南盾，一個幾百呎的單位，往往要一張九個零的支票。

當揀選心儀物業後，建議聘請越南房地產買賣律師，以認證相關買賣物業的法律文件及法律程序。越南與香港買樓的最大分別，在越南置業需要支付大約2200至4.5萬美元的購買權金，作用等同入場費或訂金，不論最後能否買入單位，亦需要支付這筆費用，而且費用不會退回。

三成首期 另須預繳管理費

當支付購買權金後，才需要支付置業首期，普遍首期為樓價的30%。一般來說，購買物業前亦需要支付樓價的2%作為維護費，另外亦需預先支付一年的管理營運費及註冊費用。

當買賣獲得確認，就能獲取房產證（俗稱Pink Book），收到房產證的14天內需要支付最後一筆費用。

稅項方面，主要需繳付4種稅項：

1. 增值稅，任何人在越南購買物業都要繳付10%的增值稅

2. 所有權登記稅，費用為樓價的0.5%

3. 個人所得稅，通常會在轉售物業時收取，稅率為支付交易金額的2%

4. 營業執照稅，若物業用於出租，就需要繳交營業執照稅，如果每月租金收入超過約62美元，每年就要繳付約42美元的執照稅。

其他注意事項方面，如果從海外匯款到越南，由於越南盾並非主要貨幣，因此大型銀行普遍會收取額外手續費。在選擇銀行或匯款公司前，最好先比較越南盾匯率。

[環球樓市]