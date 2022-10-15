港股虎頭蛇尾 高位回落440點

國指收報5629點，上升1.23%，科指收報3206點，上升1.55%，北水通過港股通淨流入50.43億元。總結全星期，恒指仍跌1152點或6.5%。A股昨日亦做好，上證指數上升1.84%，收報3071點；深成指數升2.81%，報11,121點，同創4月底以來最大單日升幅。

周初急跌的板塊有較明顯反彈，高估值醫藥股藥明生物（2269）升8.6%，為表現最佳藍籌。近日正式違約的旭輝（0884）反彈9.62%，同系旭輝永升服務（1995）則急升21.94%，內房同業亦做好，被大行降評級至「減持」的碧桂園（2007）升4.35%。市傳英國政府將大幅修改減稅方案，英鎊前日反彈2%，匯控（0005）昨升4.65%。

分析：今季仍有較大反彈空間

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，昨日恒指午後升幅收窄，反映支持港股反彈力度有限，外圍通脹持續高企，內地核心通脹低企則顯示需求較弱。下周中共二十大召開，伍禮賢預期港股將會於萬六點至萬七點窄幅波動，不過他認為美國大幅加息效果將逐漸顯現，年底通脹見頂機會較大，港股今季仍有較大反彈空間。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，前晚美股低開高走較可能是因為短倉回補，而非市場重新解讀通脹數據。