moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港股虎頭蛇尾 高位回落440點

【明報專訊】隔晚美國公布的9月核心通脹超預期，不過美股先跌後急彈，標指以2.6%升幅收市，帶動翌日亞太區股市普遍做好，恒指早上高開近300點後，午市初段升幅擴大至639點，收復萬七關，不過尾段從高位回落逾440點，收升198點或1.21%，報16,587點，結束六連跌，主板成交較周四增加兩成至1019億元。

國指收報5629點，上升1.23%，科指收報3206點，上升1.55%，北水通過港股通淨流入50.43億元。總結全星期，恒指仍跌1152點或6.5%。A股昨日亦做好，上證指數上升1.84%，收報3071點；深成指數升2.81%，報11,121點，同創4月底以來最大單日升幅。

周初急跌的板塊有較明顯反彈，高估值醫藥股藥明生物（2269）升8.6%，為表現最佳藍籌。近日正式違約的旭輝（0884）反彈9.62%，同系旭輝永升服務（1995）則急升21.94%，內房同業亦做好，被大行降評級至「減持」的碧桂園（2007）升4.35%。市傳英國政府將大幅修改減稅方案，英鎊前日反彈2%，匯控（0005）昨升4.65%。

分析：今季仍有較大反彈空間

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，昨日恒指午後升幅收窄，反映支持港股反彈力度有限，外圍通脹持續高企，內地核心通脹低企則顯示需求較弱。下周中共二十大召開，伍禮賢預期港股將會於萬六點至萬七點窄幅波動，不過他認為美國大幅加息效果將逐漸顯現，年底通脹見頂機會較大，港股今季仍有較大反彈空間。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，前晚美股低開高走較可能是因為短倉回補，而非市場重新解讀通脹數據。