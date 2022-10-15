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內地9月CPI升2.8% 兩年半高

【明報專訊】中國9月消費者價格指數（CPI）按年升2.8%，創2020年4月以來新高（見圖），惟核心商品價疲弱，核心CPI由8月放緩0.2個百分點至0.6%，是2021年3月以來最低增速。同月工業生產者價格指數（PPI）按年升0.9%見22個月新低，低於市場預期的1%。數據反映內地經貿活動呆滯，消費需求依然疲弱，非必需消費品需求尤甚，引發市場對中國或出現通縮的猜想。

人民銀行行長易綱指出，中國物價水平「基本穩定」，將加大穩健貨幣政策實施力度。有分析預計，內地通脹會維持在低位水平，但出現通縮風險較低，料內地政府會繼續以寬鬆利率政策刺激經濟。

國家統計局公布，9月CPI為2.8%，較8月份的2.5%略見升溫，但仍低於市場預期。不包括食品和能源的核心CPI跌至0.6%，連續6個月在1%或以下水平，反映通脤面臨下行壓力。當中，食品價格按年上升8.8%，高於8月的6.1%，主要由於豬肉價格推高，升幅達36%。另外，9月PPI上漲0.9%，較8月上漲2.3%見顯著回落。國統局首席統計師董莉娟表示，期內國際原油等大宗商品價格繼續下降，國內部分行業需求回升，工業品價格走勢整體下行，但下行態勢趨緩。人民銀行易綱昨天出席G20央行行長會議時指，物價「基本穩定」，人行將推動金融機構針對基礎設施、製造業和房地產業發放貸款，以更好地支持經濟發展。

核心CPI弱 分析：通縮風險低

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，歐美面對高通脹問題，但內地及香港的通脹能維持較低水平，是由於歐美的輸入成本偏高。他預料料內地通縮風險較細，由於CPI包含不同數據，如生活用品、交通及住房等，預料整體波幅不會很大，相信CPI會在低位維持。他預計，當局會再放寬貨幣政策，如降低存款準備金以刺激經濟。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆稱，上月CPI升幅已接近發改委早前定下3%目標，若說內地經濟將出現通縮是言之過早，但預計疫情及房地產仍是挑戰。他認為，中國再寬鬆利率政策空間有限。