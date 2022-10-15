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19％股權轉中央結算系統 檸萌影視惹減持疑雲

【明報專訊】近期多次傳出騰訊控股（0700）有意減持旗下投資，其中今年8月才上市的「騰訊系」檸萌影視（9857）昨日有約6886.52萬股或19.1％股權轉至中央結算系統，同日有19.1％股權，相同股數實物持有存倉轉至投行中金。以檸萌影視昨日收市價22.5元計算，該批股份價值15.5億元。檸萌影視仍屬半新股，今年8月初以招股價27.75元上市，至昨日收市價計跌17％。

上市禁售期至明年2月

據港交所資料披露，目前檸萌影視主席蘇曉、陳菲、徐曉鷗、周元等一致行動人士合共持股約44.33％股權，第二大股東騰訊持有18.95％股權。據上市規定，所有控股股東、現有股東及基石投資者都需各自遵守禁售期規定。當中大股東、蘇曉等四名合伙人共同持有的控股公司，以及騰訊等上市前投資者都設有禁售期為期半年，意味除非獲公司董事會同意，否則以檸萌8月9日上市計，最快須要待至明年2月才能出售。

港股表現方面，騰訊近兩日開始加碼回購股份，昨日最新回購238萬股，回購價為248.6元至258.6元，耗資約6.02億港元，連續第3日單日回購超過6億元，較此前的每單日約3.5億元急增。騰訊股價昨日收報249.2元，全日升1.2％。

騰訊連續39日回購 涉資145億

騰訊控股自今年8月19日以來， 已經連續39個交易日回購，合共回購5002萬股，累計耗資高達144.72億元。 若以今年以來計算， 騰訊累計回購次數達76次，累計耗資更達244.85億元。昨日港股通（深）最高資金淨流入活躍股份為騰訊，淨流入6.65億元， 最高資金淨流出股份為恒生中國企業ETF（2828），淨流入2.43億元。