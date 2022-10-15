瑞信報價被指「失實陳述」 胡錦濤侄入稟追逾2900萬

案件原告人為FRI，被告為瑞信。根據入稟狀，FRI於2012年11月在瑞信開設戶口，並委託該行提供投資顧問服務，最初合資格簽署人只有持有FRI全部股權的胡翼時，至2013年3月再委一名叫Karina Kwong人士出任合資格簽署人，姓名與中華燃氣執董鄺慧敏相同。至2015年10月，瑞信職員孫君華（音譯）獲委為FRI的負責職員，以提供投資顧問服務。

據FRI指出，該公司在2020年3月18日時在瑞信帳戶持有3隻分別由高盛、安聯及貝萊德發行基金，同日孫君華透過微信建議胡翼時沽出所持基金，翌日孫氏提供高盛及安聯基金出售報價，分別為每單位72.24元及6.25元，胡翼時稱在信任對方下批准出售；同月24日，孫再提供貝萊德基金出售報價為33.65元，同樣獲胡確認出售。

原告指出，孫在過程中一直未有表明報價是否「指引性」，其後再更新安聯及貝萊德基金出售報價為5.99元及29元，直至3月26日，在Karina Kwong追問下，孫君華才透露高盛、安聯及貝萊德基金最終出售價為66.76元、5.69元及28.98元，分別較報價低7.6%、5%及不足1%。因此，FRI認為瑞信在事件中涉及失實陳述，要求瑞信賠償在出售交易中的差額合共約2917.78萬元。